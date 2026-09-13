Viñas llegó a Toluca en agosto, ya fue campeón y no para de anotar: su golazo en un partido que fue interrumpido 30'

Federico Viñas anotó un golazo este sábado en la goleada por 5-2 de Toluca sobre Atlas en la octava jornada del Torneo Apertura mexicano. De esta manera, el uruguayo mundialista en 2026 ya fue campeón de Leagus Cup, llegó a seis festejos en 11 partidos con su nuevo club, además de una asistencia.

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QUE GOLAÇO DE FEDERICO VIÑAS



É BAILE DOS DIABLOS



🔴 TOLUCA 3x0 Atlas ⚪#LigaMXBrasil pic.twitter.com/qDfT9xczlo — LIGA MX BRASIL 🇲🇽🇧🇷 (@LigaMexicanaBR) September 12, 2026

Además, anotaron Alexis Vega, Jesús Angulo, el portugués Paulinho y Jorge Rodríguez en meta propia. Por Atlas marcaron el argentino Florian Monzón y el caboverdiano Duk.

Con la victoria, los Diablos Rojos llegaron a 16 puntos, con lo que igualaron en la cima al América, que más tarde visitará al campeón Cruz Azul en el Estadio Azteca.

Atlas, dirigido por el argentino Hernán Crespo, ocupa el séptimo puesto con 13 unidades.

Toluca se fue adelante con penalti ejecutado por Alexis Vega que dejó sin margen al portero colombiano Camilo Vargas.

El partido fue interrumpido en el segundo tiempo durante más de 30 minutos por una tormenta eléctrica.

El juego ha sido detenido momentáneamente por tormenta ⛈️



🕔 68' | 👹 5-1 ATS — Toluca FC (@TolucaFC) September 13, 2026

Además del partido entre Cruz Azul y América, la programación del sábado cerrará con el choque entre Monterrey y Tigres.

Con información de EFE.