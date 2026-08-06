Debut aprobado para Federico Viñas, que anotó el 3-0 de Toluca por Leagues Cup: "Me estaba desesperando un poco"

Tras haber ingresado a los 62 minutos y haciendo su debut Federico Viñas anotó un gol en el triunfo 3-0 del Toluca sobre el campeón Seattle Sounders en su presentación en la primera jornada de la Leagues Cup, torneo que enfrenta a equipos del fútbol mexicano y de la MLS. Los uruguayos Bruno Méndez y Federico Pereira jugaron los noventa minutos en el ganador y los otros dos goles los marcaron Jesús Gallardo y el brasileño Helinho.

Los Diablos Rojos dominaron de manera amplia el primer tiempo en el que se fueron muy rápido en ventaja. Al minuto tres, en un tiro de esquina que cobró Alexis Vega encontró sin marca a Jesús Gallardo que remató de cabeza para celebrar el 1-0. A pesar del dominio local, Seattle tuvo oportunidad de empatar en un contragolpe en el que Peter Kingston falló en el mano a mano ante el arquero Luis García.

El dominio del equipo dirigido por el argentino Antonio Mohamed se mantuvo, pero la falta de puntería impidió ampliar el marcador. Al 38, en jugada por derecha Jesús Angulo estrelló su disparo en el travesaño, en el rebote el balón le cayó a Alexis Vega, quien remató potente, pero el esférico también fue al travesaño.

En la segunda mitad el Toluca mantuvo la tendencia. Dominó, tuvo llegada y logró el 2-0 al 64, gracias a un rebote dentro del área que Helinho remató a la izquierda del guardameta.

En tiempo agregado Federico Viñas, en su primer partido post eliminación del Mundial con Uruguay, aprovechó un rebote para anotar el 3-0 definitivo. "Me estaba desesperando un poco porque no me caía la pelota, pero cuando menos te lo esperás, pasa. Estaba donde tenía que estar y se me dio. Mucha felicidad", dijo postpartido el atacante que llegó desde el Real Oviedo de España.

Ganó Inter Miami con doblete de Messi

En el resto de la actividad de este miércoles de la Leagues Cup, destacó la victoria del Inter Miami 4-2 sobre el San Luis, en la que Lionel Messi convirtió un doblete. Completaron la goleada Telasco Segovia y Micael dos Santos. Por San Luis anotó David Rodríguez y el español Rafa Llorente.

En otro juego el Orlando City derrotó 2-1 al Monterrey con tantos del francés Antoine Griezmann y del trinitense Tyrese Spicer, Monterrey descontó gracias al belga Hugo Cuypers.

El Guadalajara igualó 1-1 con Los Angeles FC. En serie de penaltis el equipo de la ML se impuso por 5-4.

También este día el colombiano Daniel Arcila anotó para dar el triunfo al León por 1-0 sobre el Nashville SC, y el FC Dallas no tuvo problemas para superar 2-0 al Querétaro.

La primera jornada de la Leagues Cup seguirá este jueves

El New York City recibirá al Santos Laguna, el Cruz Azul, liderado por el colombiano Willer Ditta, se medirá al Philadelphia Union.

El Chicago Fire chocará ante el Necaxa, Austin FC jugará contra el Tijuana, que entrena el uruguayo Sebastián 'Loco' Abreu.

El Portland Timbers recibirá al Puebla y el América que dirige el uruguayo Guillermo Almada enfrentará en el Estadio Azteca al San Diego FC.

Con información de EFE.