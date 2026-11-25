La Segunda División Profesional del fútbol uruguayo ingresa en su última instancia de la temporada 2026. Colón y Atenas de San Carlos se enfrentarán este miércoles 25 de noviembre, desde las 18:00 horas en el Parque Palermo, por la final de ida de los playoffs que determinarán el tercer y último ascenso a Primera División.

Con Plaza Colonia y Rentistas ya instalados en la máxima categoría para la próxima temporada, el Tricolor de Brazo Oriental y el conjunto carolino comenzarán a definir quién se quedará con el último boleto disponible para disputar la Liga AUF Uruguaya 2027.

La particularidad de esta definición es que ambos equipos terminaron la fase regular con 51 puntos en la Tabla Anual. Atenas ocupó la tercera posición y Colón la cuarta, separados por apenas un gol en la diferencia de tantos.

Cómo llegan Colón y Atenas a la final por el tercer ascenso

El conjunto de San Carlos, dirigido por Juan Carlos Carrasco, consiguió su clasificación a la final tras eliminar a Fénix en semifinales.

Luego de igualar 1-1 en el Parque Capurro, el Azulgrana se impuso por 3-1 como local en el encuentro de vuelta, gracias a un gol de Lucas Medina y un doblete de Nicolás Suárez.

Por su parte, Colón dejó por el camino a Oriental de La Paz en una serie mucho más ajustada. El Tricolor ganó 2-1 en el encuentro de ida y consiguió un agónico empate 2-2 en la revancha para sellar su clasificación con un resultado global de 4-3.

El equipo dirigido por el venezolano Pedro Depablos buscará regresar a Primera División, categoría en la que no compite desde 1976, mientras que Atenas intentará volver a la máxima divisional del fútbol uruguayo tras su última participación en 2018.

Atenas de San Carlos y Fénix jugando en Capurro por el partido de ida de las semifinales del playoff de Segunda División. Foto: AUF

Cuándo se juega la final de vuelta por el tercer ascenso

La revancha quedó fijada para el sábado 5 de diciembre, desde las 16:30 horas, en el Estadio Atenas de San Carlos, donde se conocerá al tercer ascendido de la temporada.

El ganador de la serie acompañará a Plaza Colonia, campeón de la Segunda División Profesional, y a Rentistas, que consiguió el segundo ascenso directo a través de la Tabla Anual.

Colón vs. Atenas: hora, dónde ver y árbitros de la primera final

Día: miércoles 25 de noviembre.

Hora: 18:00.

Estadio: Parque Palermo.

Árbitro: Santiago Motta.

Asistentes: Gustavo Márquez Lisboa y Julián Pérez.

Cuarto árbitro: Anahí Fernández.

VAR: Diego Riveiro.

AVAR: Eduardo Varela.

El encuentro se podrá ver por las plataformas de Disney+, Flow, Flow Streaming y DSports.