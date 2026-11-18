Atenas de San Carlos y Fénix se enfrentan este miércoles (16.30 por DSports, Disney+, AntelTV, Flow y cables) en el estadio ateniense, por la revancha de las semifinales de los playoffs por el tercer ascenso de la Segunda División Profesional. La serie está igualada 1-1 y ambos equipos buscarán quedarse con el pasaje a la final, donde se definirá el último lugar disponible en la próxima temporada de la Liga AUF Uruguaya.

El primer encuentro se disputó el pasado domingo en el Parque Capurro y terminó con empate. Atenas abrió el marcador a los 50 minutos por intermedio de Nicolás Suárez, de penal, pero Fénix reaccionó rápidamente y alcanzó la igualdad a los 53', cuando Gastón Colmán conectó de cabeza tras una pelota quieta ejecutada por Fabricio Fernández.

La igualdad dejó la serie abierta, aunque Atenas cuenta con una ventaja importante: terminó mejor ubicado que Fénix en la Tabla Anual y, por lo tanto, tiene ventaja deportiva. Si al finalizar los dos partidos ambos equipos están igualados en puntos y diferencia de goles, el conjunto carolino avanzará a la final sin necesidad de disputar alargue ni definición por penales. Por eso, una victoria le dará la clasificación, mientras que el empate también le alcanzará. Fénix, en cambio, necesita ganar para seguir en carrera.

El albivioleta, que se clasificó a los playoffs por haber conquistado el Torneo Competencia, tendrá que hacerse fuerte de visitante en San Carlos para conseguir el resultado que le permita disputar la definición. Atenas, por su parte, buscará aprovechar la localía y el respaldo de su gente para dar un paso más hacia el objetivo de regresar a Primera División.

La otra semifinal también se resolverá este miércoles. Desde las 19:30, Colón recibirá a Oriental de La Paz en el Parque Palermo. El tricolor de Brazo Oriental ganó 2-1 el partido de ida y tiene la ventaja deportiva, por lo que un empate le bastará para avanzar. Los ganadores de ambas series disputarán la final por el tercer ascenso.

Cabe recordar que Plaza Colonia y Rentistas ya consiguieron el ascenso directo a través de la Tabla Anual. El vencedor de los playoffs será el tercer equipo que suba a la máxima categoría para la temporada 2027.

Atenas vs. Fénix: alineaciones probables

Día: miércoles 18 de noviembre.

Hora: 16:30.

Torneo: Segunda División Profesional, semifinal de los playoffs por el tercer ascenso.

Atenas de San Carlos: M. Donato; F. Souza, Geovani, E. Crespo, A. Acosta; V. Magno, M. Molinari, G. Oroño, G. Sosa; N. Suáerz, J. Villalpando.

DT: Juan Carlos Carrasco

Fénix: N. Suárez; A. Acevedo, L. Centurión, J. González, A. Gallo; M. Cabrera, G. Andrada, F. Fernández; S. Guerrero, G. Colmán, S. De Marco.

DT: Gonzalo Viña.

Árbitro: Bruno Sacarelo.

Estadio: Atenas de San Carlos.