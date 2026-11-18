Luis Suárez parece no tener fecha de vencimiento. Este año lleva anotados 17 goles, el 24 de enero cumplirá 40 y aún sigue siendo determinante en el Inter Miami junto a Lionel Messi, su amigo desde el Barcelona y con quien le gustaría retirarse. Justamente sobre esto profundizó el uruguayo en una entrevista y comentó que jugarán hasta "que les dé" el cuerpo.

Consultado sobre cómo vive la recta final de su carrera en una entrevista, el salteño expresó: "Vivir se vive de una forma que uno intenta disfrutar un poco más que antes, pero uno siempre tiene el ADN competitivo de querer ganar. El fútbol se basa en estadísticas y más en un delantero". Y añadió en diálogo con Catalunya Radio: "Mientras sea útil para el equipo, uno se queda tranquilo. A final de la temporada pasada no me tocó jugar mucho, pero con la tranquilidad de que había dado todo lo que podía. Conseguir una MLS fue algo histórico para el club".

Respecto a cómo ha logrado mantenerse en buen estado durante sus dos décadas de carrera, dijo que "la forma de trabajar de ahora no es la misma de la de hace 20 años" y explicó que en la actualidad existen "muchas más herramientas para poder estirar un poco la carrera", como los cambios en la alimentación y recuperación.

🎙️ Entrevista a Luis Suárez



Qui es retirarà abans, tu o Messi?https://t.co/jOHR4RLinp pic.twitter.com/0fSAc7lTF3 — Tot costa (@totcosta) November 17, 2026

"Estamos hablando con el club para seguir"

Suárez, que tiene contrato hasta diciembre de 2026, expresó que se siente con ganas de seguir y dijo: "Mientras uno se sienta capacitado y ayude al equipo, estamos hablando con el club para seguir avanzando porque yo me siento bien y el club está contento".

"Mientras sigamos con ese plus competitivo y esas ganas de ganar, no vamos a parar"

Además reflexionó sobre la posibilidad de retirarse junto a Lionel Messi, su amigo y socio histórico del Barcelona. "Es difícil", dijo primero sobre quién se retirará antes. "Pero bueno, hasta que nos dé... Mientras sigamos divirtiéndonos, disfrutando y sigamos con ese plus competitivo y esas ganas de ganar, no vamos a parar, ni él ni yo ni todos los que tenemos esa ambición de conseguir cosas", afirmó el Pistolero.

"Va a llegar un momento que él tiene tantas energías y ganas de seguir jugando que en algún momento le voy a tener que decir 'seguí vos amigo, hasta acá llego'. De momento, mientras estemos bien y estemos disfrutando, seguiremos. A nivel personal nos sentimos bien, no estamos por estar", cerró Suárez.