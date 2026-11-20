La final de la Copa Sudamericana 2026 tendrá protagonismo uruguayo. Miguel Merentiel y Leandro Lozano buscarán levantar el trofeo con Boca Juniors, que este sábado enfrentará a Atlético Mineiro que tiene en sus filas a Thiago Borbas.

El encuentro será en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, comenzará a las 19:30 horas de Uruguay y tendrá al Xeneize buscando una nueva consagración internacional, después de conquistar la Copa Sudamericana en 2004 y 2005.

Los dos futbolistas uruguayos se perfilan como titulares en el equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena y tendrán la oportunidad de sumar un nuevo título a sus carreras.

Miguel Merentiel y Leandro Lozano, los uruguayos que buscan la gloria con Boca Juniors

Miguel Merentiel se ha convertido en una de las principales referencias ofensivas de Boca Juniors. El delantero uruguayo, que lleva varias temporadas defendiendo la camiseta azul y oro, buscará ser protagonista en una de las noches más importantes del año para el conjunto argentino.

Por su parte, Leandro Lozano se ganó un lugar en el lateral derecho del equipo de Arruabarrena y también se perfila para estar desde el inicio frente al conjunto brasileño.

En Atlético Mineiro está Thiago Borbas que no ha tenido muchos minutos en el Brasileirao pero convirtió ante Montevideo City Torque en la semifinal de la Copa Sudamericana.

Leandro Lozano en el once titular de Boca Juniors. Foto: @Copa_Argentina.

Cómo llegan Boca Juniors y Atlético Mineiro a la final de la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors llega a la definición atravesando un gran presente deportivo. El Xeneize acumula seis victorias consecutivas y viene de eliminar a Vasco da Gama en semifinales, luego de revertir la serie en territorio brasileño.

Además, el conjunto argentino buscará terminar con una sequía de 18 años sin títulos internacionales y convertirse en el primer equipo en conquistar tres veces la Copa Sudamericana.

Atlético Mineiro, por su parte, llega con la intención de tomarse revancha de la final perdida en 2025 frente a Lanús. El conjunto brasileño eliminó a Montevideo City Torque en semifinales, aunque sufrió para conseguir la clasificación después de ganar 3-0 como local y caer 2-0 en el Estadio Centenario.

El equipo brasileño atraviesa una racha de siete partidos sin victorias, con cinco derrotas y dos empates, pero buscará dejar atrás ese presente para conquistar por primera vez el certamen continental.

Jugadores de Montevideo City Torque y Atlético Mineiro en semifinales de la Copa Sudamericana. Foto: Estefanía Leal | El País

A que hora y dónde ver la final de la Copa Sudamericana 2026

La final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro se disputará este sábado 21 de noviembre, desde las 19:30 horas de Uruguay, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Se podrá ver por las señales de Flow, Flow streaming, Disney+ y DGO.

El encuentro también contará con presencia uruguaya en el arbitraje: Andrés Matonte será el juez principal, acompañado por Nicolás Tarán y Andrés Nievas como asistentes, mientras que Antonio García estará a cargo del VAR.

El ganador levantará la Copa Sudamericana 2026, obtendrá un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y disputará la próxima Recopa Sudamericana.