Miguel Merentiel inició la remontada de Boca Juniors que quedó primero en la lucha por ser Campeón de Liga

Boca Juniors guardó poco para la revancha ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. Rodolfo Arruabarrena colocó mayoría de titulares —entre ellos Miguel Merentiel— en el triunfo 2-1 ante Talleres, con la que quedó primero en su lucha por ser Campeón de Liga.

El uruguayo inició la reacción del equipo Xeneize, que inició con una recuperación alta de Lautaro Blanco y este asistió al ex Defensa y Justicia, que abrió bien el pie para vencer a Ezequiel Unsaín.

"Siempre es lindo marcar con esta camiseta. Contento con el triunfo del equipo. Ahora a prepararnos para lo que viene, sabemos que tener una final anticipada en Brasil y vamos a ir con todo. Sabíamos que hoy teníamos que ganar para mañana amanecer arriba en la tabla", expresó la Bestia tras el triunfo frente al equipo cordobés.

Merentiel llegó a 14 goles en el año, quinto en el Clausura, siendo el goleador de su equipo en el torneo y en toda la temporada, con seis de ventaja.

En el Xeneize también fue titular Leandro Lozano y fue reemplazado por Dylan Gorosito en el entretiempo. En Talleres Agustín Álvarez Martínez jugó los 90' tuvo una chilena que le sacó espectacularmente Álvaro Montero —en una jugada en la que el línea sancionó offside, pero que no parecía— y una pelota en el palo —que pudo ser anulada la jugada por mano de inmediatez.

El equipo del Vasco Arruabarrena se había visto sorprendido por un temprano zapatazo de Matías Galarza, que con un potente remate colocó la pelota sobre el ángulo izquierdo de Montero. Pero aún así logró reponerse a tiempo, para terminar ganándolo con un gran gol de Leonel Flores, que ensayó una jugada individual de izquierda al centro y definió abriendo el pie, colocando la pelota sobre el segundo palo.

Este resultado deja a Boca puntero de la Anual, que este año otorga el título de Campeón de Liga, con 54 puntos.

Este sábado puede ser superado por Independiente Rivadavia (52), que recibe a Tigre a las 17:30, mientras que Argentinos Juniors, que llega tres puntos atrás con mucho mejor diferencia de gol, visita a Banfield a las 15:00.