¿Dónde es la final de la Copa Sudamericana? Estadio y fecha de la definición del torneo

La final de la Copa Sudamericana 2026 ya tiene a sus participantes definidos, luego de que este miércoles 21 de octubre se confirmara la clasificación de Atlético Mineiro al eliminar a Montevideo City Torque (3-2 en el global), para verse las caras con Boca Juniors en la lucha por el título.

Brasileños y argentinos se enfrentarán el sábado 21 de noviembre, con horario por confirmarse, y definirán al nuevo campeón del segundo torneo más prestigioso del fútbol sudamericano después de la Copa Libertadores.

¿Dónde se juega la final de la Sudamericana?

La gran final se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, Colombia, un recinto que ha pasado por un profundo proceso de remodelación para albergar el partido definitorio.

Entre las novedades que presenta la sede de la final de la Sudamericana, se amplió la capacidad de espectadores de 43.000 a 65.000.

Las obras comenzaron en enero de 2026 y requirieron una inversión de más de US$ 45 millones, detalló la agencia de noticias AFP, lo que permitió ampliar la capacidad del recinto y posicionarlo como el estadio más grande y moderno del país. Por muchos años, el estadio en Barranquilla fue donde actuó de local la selección de Colombia.

Según AFP, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) realizó visitas técnicas entre finales de setiembre y principios de octubre para supervisar infraestructura, accesos y espacios operativos, y confirmó que Barranquilla mantiene la sede y avanza conforme al cronograma, despejando rumores de un eventual cambio.

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Gabriel Aponte POOL

El sector hotelero, con cerca de 300 establecimientos y más de 9.000 habitaciones, espera una ocupación cercana al pleno, similar a la registrada en el popular Carnaval de Barranquilla.

Boca vs. Atlético Mineiro: final inédita por la Copa Sudamericana

La final se disputará entre dos clubes con técnicos argentinos con pasado en Nacional: Rodolfo Arruabarrena dirigirá a Boca y Eduardo Domínguez estará en el banquillo del conjunto de Belo Horizonte.

El Xeneize va por su tercera Sudamericana (ganó las ediciones 2004 y 2005), y busca cortar una racha de 18 años sin ganar un título continental. La última vez que lo logró fue en la Recopa Sudamericana de 2008. Para llegar a esta instancia, los dirigidos por el "Vasco" dejaron por el camino en el Estadio Maracaná a Vasco Da Gama, con una victoria de 3-1 (3-2 en el global).

Miguel Merentiel y el festejo de su gol en el partido entre Vasco da Gama y Boca Juniors por Copa Sudamericana. Foto: AFP.

Por su parte, CAM eliminó a Torque a pesar de haber perdido este miércoles por 2-0. La victoria de 3-0 que había cosechado en Brasil le terminó dando la clasificación y terminó con la ilusión de los Citizens, que quedaron a orillas de ser el primer equipo uruguayo en una final de Sudamericana.