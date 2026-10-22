Uruguay prepara otro amistoso tras visitar a Argentina por fecha FIFA: detalles a definir y reserva de jugadores

Después de confirmar el amistoso ante la selección de Argentina el próximo 13 de noviembre, la selección uruguaya ultima detalles para el segundo partido de la última fecha FIFA del año, que jugará ante República Dominicana.

El partido se disputaría el 17 de noviembre en nuestro país, según supo Ovación a través de fuentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), aunque aún se trabaja en los detalles como la hora y el lugar de disputa. El obstáculo al día de hoy es que el Estadio Centenario no estará disponible durante esas fechas por los preparativos para la disputa de la final de la Copa Libertadores (28/11).

El Campeón del Siglo o el Gran Parque Central podrían ser opciones pero también se podría llegar a fijar en el interior del país, con Paysandú o Maldonado como alternativas. Un año atrás, en la fecha de octubre de 2025, la Celeste venció 1-0 a Dominicana en Malasia con gol de Ignacio Laquintana y bajo el mando de Marcelo Bielsa.

Después de las dos victorias y una derrota en el marco de la gira amistosa por Asia , en la que Cachavacha se estrenó como DT de la mayor con derrota 3-1 contra Japón, pero luego se repuso con dos triunfos consecutivos: 4-1 ante Corea del Sur y 6-1 frente a India, habrá una nueva edición del clásico del Río de la Plata para que luego los futbolistas regresen al país y completen la ventana internacional de noviembre.

El plazo de Diego Forlán y AUF para presentar la lista de futbolistas reservados para estos encuentros vencerá este viernes 23 de octubre. Como ya informó la selección, esta lista se hará pública y los convocados se conocerán más cerca del inicio de la fecha FIFA.

En su primera lista Cachavacha reservó a 46 jugadores, de los cuales 26 viajaron a la gira por Asia.