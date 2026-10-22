Al final City Torque sí fue como Rocky: arañó la hazaña en Copa Sudamericana y ganó el reconocimiento al final

En cuanto terminó el partido no importó la lluvia desde el cielo y cayó una de aplausos desde la Olímpica. De a poco, en esta Copa Sudamericana, Montevideo City Torque fue arrimando cada vez más gente a la América, que quedó chica con Cienciano y obligó a abrir una tribuna más grande ayer contra Atlético Mineiro.

Esos aplausos o el “Olé, olé, olé, Torque, Torque”, del público ayer no fueron por los goles que cayeron sobre el final y dejaron a los dirigidos por Marcelo Méndez al borde de una hazaña contra un equipo con un presupuesto 30 veces mayor. City Torque ya merecía esos goles antes y también el reconocimiento a un equipo que se despidió del torneo de pie y habiendo ganado todos sus partidos de local y ocho de 13 en todo el torneo.

City Torque tuvo coraje, porque nunca renunció a su idea. Ni siquiera de visitante. Y ayer tuvo valentía para creer que era posible dar vuelta la serie después del 0-3 en la ida en Belo Horizonte.

En la previa al partido, las redes sociales del Ciudadano compartieron una escena de la película Rocky en la que el protagonista (Sylvester Stallone) se enfrenta a un combate imposible y dice que el rival deberá estar dispuesto a morir para ganarle. Ayer el Mineiro y los 100.000.000 de dólares que hay de diferencia entre un plantel y otro estaban deseando que el árbitro pitara el final del partido.

Eduardo Agüero de Montevideo City Torque rodeado de jugadores de Atlético Mineiro en Copa Sudamericana. Foto: Estefanía Leal | El País

En la sexta secuela de Rocky el boxeador le habla a su hijo: “Si sabes lo que vales, sal y consigue lo que mereces. Pero debes estar dispuesto a recibir los golpes, y no señalar con el dedo diciendo que no estás donde quieres estar por culpa de nadie”.

City Torque no se quejó en la ida cuando pudo abrir el marcador y se lo impidió una tremenda atajada del arquero Gabriel Delfim, que ayer a los 11 minutos le sacó una pelota impresionante a Esteban Obregón y que solo dos más tarde respondió a un bombazo de Facundo Silvera contra el palo. Tampoco se quejaron los Ciudadanos de un árbitro que por momentos parecía cobrar las infracciones solo para un lado. En la última media hora cambiaron el plan, llovieron centros al área y los goles de Kevin Silva y Gary Kagelmacher dieron justicia a la serie. El tiempo hará lo mismo con esta campaña, que será cada vez mejor recordada.

Marcelo Méndez: "Vi mucha amargura y dolor porque estuvimos muy cerca"

En la conferencia de prensa, el entrenador de Montevideo City Torque agradeció al público por acompañar a su equipo. "Gracias a la gente que nos vino a apoyar. Es una prueba del reconocimiento a este grupo de jugadores que haya venido tanta gente con la expectativa de que se pueda dar algo que no se dio por poco. Los jugadores están orgullosos, lo veo día a día y en el vestuario vi mucha amargura y dolor porque estuvimos muy cerca", reconoció.

Los Ciudadanos se despiden de la Copa Sudamericana con buenas cifras y una derrota que hoy duele, pero que el tiempo la transformará en un mejor recuerdo. "Hicimos un gran torneo, ganamos ocho de trece partidos, y todos los de local y siempre representando la idea futbolística que tenemos. El viaje a Barranquilla (por al final) parecía muy lejos al principio y hoy estuvo muy cerca".

Marcelo Méndez, entrenador de Montevideo City Torque, en el partido ante Atlético Mineiro por Sudamericana. Foto: Estefanía Leal | El País