City Torque vs. Atlético Mineiro en vivo por Sudamericana: el Ciudadano va por una remontada histórica

Montevideo City Torque afrontará este miércoles (19:00 por ESPN, Disney+, DSports, DGO, Paramount+, DAZN y Flow) uno de los partidos más importantes de su historia. Recibirá a Atlético Mineiro en el Estadio Centenario por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana, con el desafío de revertir el 0-3 sufrido en Belo Horizonte para mantener vivo el sueño de alcanzar su primera final continental.

El equipo de Marcelo Méndez necesita una actuación excepcional. Una victoria por tres goles llevará la serie a los penales, mientras que un triunfo por cuatro o más tantos le dará la clasificación directa. Atlético Mineiro, por su parte, avanzará con una victoria, un empate o incluso una derrota por uno o dos goles de diferencia. Si pierde por tres, habrá definición desde los doce pasos.

El ganador de la llave se enfrentará a Boca Juniors en la final del torneo, prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. El Xeneize eliminó a Vasco da Gama.

Torque busca la hazaña en el Centenario

El Ciudadano llegó a semifinales después de protagonizar una de las remontadas más destacadas del torneo. En cuartos de final perdió 2-0 frente a Cienciano en Cusco, pero se impuso 3-0 en Montevideo y consiguió la clasificación. Ahora necesita repetir una actuación de ese calibre, aunque ante un rival con mayor experiencia internacional y una ventaja considerable.

La ida fue adversa para los uruguayos. Atlético Mineiro se impuso 3-0 en la Arena MRV con goles de Reinier, Bernard y el uruguayo Thiago Borbas. El Galo fue más eficaz y aprovechó sus oportunidades, mientras que Torque no consiguió encontrar respuestas para cambiar el desarrollo del encuentro.

El equipo de Marcelo Méndez tampoco llega en su mejor momento en el torneo local. Viene de perder frente a Albion, en un partido para el que reservó a varios de sus habituales titulares, y sumó cuatro puntos de los últimos 15 disputados. Sin embargo, su recorrido en la Sudamericana ya representa una campaña histórica y buscará apoyarse en esa experiencia para intentar otra noche memorable.

Una de las principales cartas ofensivas será Salomón Rodríguez. El delantero uruguayo suma siete goles en la competencia y es el máximo artillero del certamen. Para tener posibilidades de remontar, Torque necesitará eficacia en el área rival, pero también equilibrio para no conceder espacios que permitan a Mineiro aprovechar su velocidad en las transiciones.

Atlético Mineiro quiere repetir la final

El conjunto brasileño llega con tranquilidad por la ventaja conseguida en la ida y con una racha positiva: acumula ocho partidos consecutivos sin perder, con seis victorias y dos empates. En su última presentación derrotó 1-0 a Coritiba por el Brasileirao, con gol de Igor Gomes.

Dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, Atlético Mineiro busca alcanzar su segunda final consecutiva de la Copa Sudamericana. En la edición de 2025 llegó hasta la definición, pero perdió por penales frente a Lanús. Ahora intentará cerrar la serie en Montevideo para tener una nueva oportunidad de conquistar el título.

El entrenador preservó a varios titulares en el partido ante Coritiba y se espera que vuelva a recurrir a su base habitual para la revancha. La principal ausencia será Thiago Borbas, autor del tercer gol en Belo Horizonte, quien sufrió una lesión muscular. El arquero Everson también está fuera de la convocatoria, mientras continúa con su recuperación.

Con la ventaja de tres goles, el desafío del Galo será administrar el resultado sin renunciar a buscar el arco rival. Un gol brasileño obligaría a Torque a marcar cinco tantos para clasificar directamente, por lo que la concentración defensiva será determinante para el equipo uruguayo.

Esteban Obregon, de Montevideo City Torque, ante Maycon de Atlético Mineiro en el duelo entre ambos por Copa Sudamericana. Foto: AFP

Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro: alineaciones confirmadas

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Facundo Silvera; Gonzalo Montes, Pablo Siles, Diogo Guzmán; Franco Pizzichillo, Salomón Rodríguez y Esteban Obregón.

DT: Marcelo Méndez.

Atlético Mineiro: Gabriel Delfim; Alan Franco, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon; Tomás Cuello, Víctor Hugo, Bernard; Reinier.

DT: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Cristian Garay

Asistentes: Claudio Urrutia y Miguel Rocha

Cuarto árbitro: Diego Flores

VAR: Rodrigo Carvajal (Chile).