Copa Sudamericana: Andrés Matonte será el árbitro de la final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro

La final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil tendrá una importante presencia uruguaya. Andrés Matonte fue elegido para dirigir el encuentro decisivo, que se disputará el próximo sábado 21 de noviembre, desde las 19:30 horas de Uruguay, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

La Comisión de Árbitros de Conmebol dio a conocer las designaciones para la definición del certamen, en la que siete uruguayos integrarán el equipo arbitral.

Matonte estará acompañado por sus compatriotas Nicolás Tarán y Andrés Nievas como primer y segundo asistente, respectivamente. Los paraguayos Juan Benítez y Milciades Saldívar ocuparán los puestos de cuarto y quinto árbitro.

La presencia uruguaya también será importante en el videoarbitraje, donde Antonio García estará a cargo del VAR, mientras que Agustín Berisso y Leodán González se desempeñarán como AVAR2 y AVAR3, respectivamente. El paraguayo Ulises Mereles completará el equipo como AVAR1.

Para Matonte será una nueva experiencia en una definición continental, ya que también dirigió la final de la Copa Sudamericana 2021, disputada en el Estadio Centenario de Montevideo, cuando Athletico Paranaense derrotó 1-0 a Red Bull Bragantino.

El árbitro uruguayo Andrés Matonte dirige un partido de River Plate por Libertadores. AFP fotos

Boca Juniors busca su tercera Copa Sudamericana y Atlético Mineiro quiere revancha

La final enfrentará a dos equipos que llegan con objetivos diferentes. Boca Juniors buscará conquistar su tercera Copa Sudamericana, después de los títulos obtenidos en 2004 y 2005, mientras que Atlético Mineiro intentará levantar el trofeo por primera vez en su historia.

El equipo argentino, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, consiguió su clasificación después de una remontada frente a Vasco da Gama de Brasil. Tras perder 1-0 en La Bombonera, el Xeneize se impuso 3-1 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y avanzó a la definición con un global de 3-2.

Los jugadores de Boca Juniors posan para una foto de equipo antes del partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco Da Gama, en el Estadio Maracaná. Foto: Mauro Pimentel/AFP.

Una de las figuras de aquella clasificación fue Leandro Paredes, quien ingresó en el segundo tiempo después de recuperarse de una lesión y convirtió a los 88 minutos el gol que aseguró el pasaje a la final.

Por su parte, Atlético Mineiro, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, eliminó en semifinales a Montevideo City Torque, el equipo uruguayo que fue una de las revelaciones de la competencia.

El conjunto brasileño ganó 3-0 el partido de ida en Belo Horizonte, con goles de Reiniard, Bernard y el uruguayo Thiago Borbas. En la revancha, disputada en el Estadio Centenario, el equipo ciudadano consiguió una victoria por 2-0, pero no le alcanzó para revertir la serie y terminó eliminado por un global de 3-2.

Jugadores de Montevideo City Torque y Atlético Mineiro en semifinales de la Copa Sudamericana. Foto: Estefanía Leal | El País

Para Atlético Mineiro será su segunda final consecutiva de Copa Sudamericana. En 2025 cayó frente a Lanús de Argentina en una definición por penales disputada en Asunción, por lo que tendrá una nueva oportunidad de conquistar el título.

Además, el conjunto brasileño viene de perder la final de la Copa Libertadores 2024 frente a Botafogo, por lo que buscará cortar una racha de dos definiciones continentales consecutivas sin poder levantar el trofeo.

De esta manera, Boca y Atlético Mineiro se enfrentarán en Barranquilla por el título de la Copa Sudamericana, en una definición que tendrá a Andrés Matonte como árbitro principal y a otros seis uruguayos formando parte del equipo arbitral.