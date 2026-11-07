“Sos un pilar fundamental”: Merentiel emocionó a Paredes hasta las lágrimas en la previa a la final de Boca

Miguel Merentiel logró emocionar a Leandro Paredes con unas palabras que fueron mucho más allá de lo futbolístico. En una producción especial de la Conmebol, difundida por las redes oficiales de la Copa Sudamericana en la previa de la final (21 de noviembre en Barranquilla vs. Atlético Mineiro), el delantero uruguayo se tomó un momento para agradecerle al capitán de Boca Juniors por lo que representa para el equipo. El reconocimiento fue tan sentido que el campeón del mundo terminó con lágrimas en los ojos.

Cara a cara, Merentiel comenzó destacando la importancia que tuvo la llegada de Paredes para el grupo. El mediocampista regresó al Xeneize para aportar su jerarquía y experiencia, pero para el atacante su influencia se nota también en el día a día, en la convivencia y en la manera en que acompaña a sus compañeros.

“Le agradecemos porque vino acá a estar con nosotros. Sabemos que hace un montón de tiempo no veníamos consiguiendo cosas y que él haya venido para nosotros es un plus todos los días”, expresó la Bestia. Y enseguida profundizó sobre el papel que cumple el volante dentro del plantel: “Nos guía a mí y a los chicos. A los más grandes también. Siempre tiene una palabra más para nosotros. Quería agradecérselo”.

Paredes escuchó en silencio, visiblemente conmovido. Con los ojos llenos de lágrimas, apenas alcanzó a responder: “Me hacés emocionar”. Pero Merentiel todavía tenía algo más para decirle. “Agradecerte porque sabés que sos un pilar fundamental para nosotros y, más allá de lo futbolístico, sabés que te quiero. Que lo sepas”, agregó el uruguayo.

La escena dejó al descubierto una faceta del vínculo entre dos de los referentes del equipo. No se trató solamente de un elogio a la calidad o a la trayectoria del mediocampista argentino, sino de un reconocimiento a su manera de estar presente para el resto del grupo. Merentiel puso en palabras algo que, según explicó, sus compañeros sienten desde la llegada del capitán.

Paredes también habló de su amistad con Merentiel

Después de tomarse unos segundos para recomponerse, Paredes respondió con la misma cercanía. El campeón del mundo con la selección de Argentina en Qatar 2022 no se quedó únicamente con el agradecimiento y también se refirió a la relación personal que construyó con el delantero uruguayo.

“Más allá de lo que se ve afuera, tenemos una relación muy linda. Es un amigo que encontré en el fútbol, que no es fácil hacer amistades en esta profesión, pero él es uno de ellos”, expresó.

La respuesta le dio otro sentido al momento: además de compartir vestuario y objetivos deportivos, los dos futbolistas encontraron una amistad en una profesión en la que los vínculos no siempre trascienden el campo de juego. Las palabras de Merentiel y la reacción de Paredes permitieron ver esa cercanía sin la distancia habitual de una entrevista o una conferencia de prensa.

El video, publicado por la cuenta oficial de la Copa Sudamericana, mostró así el costado más humano de dos jugadores importantes para Boca. El uruguayo eligió destacar el liderazgo cotidiano de su compañero y el argentino respondió reconociendo el lazo que los une. Una charla breve, sin discursos preparados, que terminó con Paredes emocionado y con una frase de Merentiel que resumió el sentimiento: “Más allá de lo futbolístico, sabés que te quiero”.

Miguel Merentiel celebra el gol de Boca Juniors contra São Paulo en la Copa Sudamericana. Foto: AFP.

Fútbol de Argentina: Boca Juniors puede ser campeón de la Anual este sábado

Boca tendrá esta tarde la posibilidad de cerrar la temporada con al menos un título: si derrota a Defensa y Justicia en La Bombonera, se consagrará campeón de la tabla anual de la Liga Profesional. El Xeneize llega a la última fecha como líder, con 60 puntos, los mismos que Argentinos Juniors, pero con una diferencia de gol de +22 contra +12 del equipo de La Paternal.

Rosario Central, con 59 unidades, también conserva chances matemáticas. Por eso, los tres partidos se disputarán en simultáneo, desde las 17:30: Boca recibirá al Halcón, Argentinos será local ante Huracán y el Canalla enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto. El equipo Xeneize depende de sí mismo, aunque si el Bicho también gana necesitaría una remontada extraordinaria en la diferencia de gol para arrebatarle el primer puesto.