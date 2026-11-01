Boca le ganó a River el superclásico del fútbol argentino con gol de Lautaro Di Lollo y dos uruguayos en cancha

Boca Juniors y River Plate se vieron nuevamente las caras este domingo en La Bombonera en una nueva edición del superclásico del fútbol argentino que terminó con victoria del Xeneize por 1-0 y dos expulsiones en el Millonario, porque como siempre además de fútbol se jugó con mucho roce. El único gol del partido lo convirtió el joven defensa central Lautaro Di Lollo, luego de un céntro desde el córner que envió Sebastián Villa y un cabezazo forzado pero limpio contra el palo del arco que defendía Santiago Beltrán, a los 27 minutos del partido.

Los uruguayos Leandro Lozano y Miguel Merentiel fueron titulares en el equipo de Rodolfo Arruabarrena desde el inicio del encuentro, de lateral derecho y centrodelantero respectivamente.

River, necesitado de la victoria para asegurar su clasificación a octavos de final del Clausura, sufrió las expulsiones de los defensas Lucas Martínez Quarta (9') y Gonzalo Montiel (79'), que le pusieron el clásico muy cuesta arriba desde el inicio.

"Ganamos porque hicimos un partido inteligente. Les dije a mis compañeros que este partido es algo único, que lo disfruten. Podríamos haber hecho algún gol más, pero fuimos inteligentes, lo importante era ganar. Todavía no conseguimos nada, pero estamos en el buen camino", remarcó el capitán de Boca, Leandro Paredes.

Con el triunfo, Boca quedó segundo en el Grupo A del Clausura y recuperó el primer puesto de la Tabla Anual.

El Xeneize amplió su ventaja en el historial oficial del superclásico con 95 victorias contra 88 del Millonario y 84 empates, además de haber ganado los dos que se jugaron en 2026.

River, por su parte, marcha cuarto en el Grupo B pero cayó al octavo puesto de la Tabla Anual, que otorga tres cupos para la Copa Libertadores de 2027.

La derrota supone otro golpe para River en un año ya de por sí escaso de alegrías. De momento, el Millonario se clasifica para la Copa Sudamericana del año próximo, pero se le esfuman sus posibilidades de meterse en la Libertadores, su prioridad.

"Un minuto de silencio, para River que está muerto", cantaron los jugadores de Boca apenas terminado el encuentro en La Bombonera, colmada con unos 50.000 espectadores.

Di Lollo conectó de cabeza un tiro de esquina del colombiano Sebastián Villa y anotó el único gol de un duelo tenso y áspero que el árbitro Nicolás Ramírez intentó controlar.

Mostró siete tarjetas amarillas para jugadores de Boca y dos para River, que además sufrió las expulsiones, ambas por roja directa, de Martínez Quarta, por impedir una ocasión manifiesta de gol, y Montiel, por una violenta falta sobre Lautaro Blanco.

Condicionado por quedarse pronto con uno menos, River casi no atacó, Boca tuvo más del 70% de posesión del balón, pero se mostró errático en la definición y no logró llevarse una victoria por un tanteador más amplio.

"La figura fue el equipo. Estos partidos se juegan con el corazón y la sangre. Estamos siempre tratando de dar lo mejor para el equipo. No se dio el 2-0, pero vamos partido a partido. Ya pronto tendremos otra final, este equipo quiere ganar", dijo el volante xeneize Milton Delgado, una de las mejores figuras del superclásico.