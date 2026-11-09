Cavani celebró el título de Boca con un mensaje y sigue siendo uno de los futbolistas uruguayos con más trofeos

La definición de la Tabla Anual del fútbol argentino tuvo un desenlace digno de una película. Boca Juniors terminó celebrando un nuevo título, pero la historia pudo haber sido muy diferente. Enner Valencia apareció en el último minuto para darle el triunfo 1-0 ante Defensa y Justicia en La Bombonera y asegurarle al Xeneize el primer puesto de la acumulada. Mientras tanto, en Rosario, los hinchas de Central pasaron de la euforia a la desilusión en cuestión de segundos porque, con el empate parcial en Buenos Aires, ya habían empezado a festejar el título.

Edinson Cavani, que no se retiró y está sin equipo, celebró el campeonato del equipo al que perteneció hasta el 1 de julio de 2026 tras rescindir de mutuo acuerdo su contrato con el club. El salteño compartió tres historias de Instagram: una fue un reposteo de Boca, a la que añadió el deseo de "felicitaciones Boquita" y un emoticón de aplauso.

Las historias que subió Cavani por el campeonato de Boca.

Pero además, compartió dos tiernas fotos de uno de sus hijos con la camiseta xeneize y otro mensaje. "Si señor Boquita campeón".

Las historias que subió Cavani por el campeonato de Boca.

El paso del Matador por Boca Juniors tuvo un total de 81 partidos en tres años. En ellos marcó un total de 28 goles, dio tres asistencias y alcanzó un total de 5.878 minutos disputados. De esta forma disputó un promedio de 72 minutos en cada encuentro.

Más allá de haber tenido un paso con más sombras que luces, gracias a este trofeo, Cavani sigue siendo uno de los uruguayos más ganadores, lista que es liderada por Luis Suárez con 2 consagraciones, seguido de Edinson Cavani (26) y Cristian Rodríguez (25).

Todos los títulos de Cavani

Edinson Cavani en una práctica con Boca Juniors. Foto: Prensa Boca.

Campeonato Uruguayo 2006/2007. Danubio Copa América 2011. Selección uruguaya Copa Italia 2011/2012. Napoli Supercopa de Italia 2012. Napoli Ligue 1 2013/2014. PSG Copa de la Liga 2013/2014. PSG Supercopa de Francia 2014. PSG Ligue 1 2014/2015. PSG Copa de Francia 2014/2015. PSG Copa de la Liga 2014/2015. PSG Supercopa de Francia 2015. PSG Ligue 1 2015/2016. PSG Copa de Francia 2015/2016. PSG Copa de la Liga 2015/2016. PSG Copa de Francia 2016/2017. PSG Copa de la Liga 2016/2017. PSG Supercopa de Francia 2017. PSG Ligue 1 2017/2018. PSG Copa de Francia 2017/2018. PSG Copa de la Liga 2017/2018. PSG Ligue 1 2018/2019. PSG Supercopa de Francia 2019. PSG Ligue 1 2019/2020. PSG Copa de Francia 2019/2020. PSG Copa de la Liga 2019/2020. PSG Tabla Anual Liga Profesional de Argentina 2026. Boca



Qué ganó Boca al ser campeón de la Tabla Anual

La consagración tiene un premio deportivo y también un reconocimiento oficial. De acuerdo con el reglamento de la Liga Profesional, el equipo que termina primero en la Tabla Anual es proclamado Campeón de Liga 2026, recibe un trofeo propio y suma una nueva estrella. Esto ocurre desde la temporada pasada cuando precisamente Rosario Central se consagró campeón.

En esta ocasión, además, Boca obtiene el derecho a disputar la Supercopa Internacional 2027. De esa manera, el título conseguido en la última jornada no solo le permite celebrar el primer puesto de la temporada regular acumulada entre el Apertura y el Clausura, sino que también le abre la puerta a otra definición por un trofeo.

