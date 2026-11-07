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El País Ovación Fútbol

Boca campeón de la Anual: Central festejaba en Rosario, pero Enner Valencia lo dejó sin nada en el último minuto

El Xeneize se consagró tras vencer 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera con un gol agónico del ecuatoriano. En Rosario, mientras tanto, los hinchas del Canalla habían comenzado a celebrar.

El País
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07/11/2026, 20:12
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Miguel Merentiel festeja junto a Enner Valencia el gol del ecuatoriano que le dio a Boca el título de la tabla Anual.
Miguel Merentiel festeja junto a Enner Valencia el gol del ecuatoriano que le dio a Boca el título de la tabla Anual.
Foto: AFP

La definición de la Tabla Anual del fútbol argentino tuvo un desenlace digno de una película. Boca Juniors terminó celebrando un nuevo título, pero la historia pudo haber sido muy diferente. Enner Valencia apareció en el último minuto para darle el triunfo 1-0 ante Defensa y Justicia en La Bombonera y asegurarle al Xeneize el primer puesto de la acumulada. Mientras tanto, en Rosario, los hinchas de Central pasaron de la euforia a la desilusión en cuestión de segundos porque, con el empate parcial en Buenos Aires, ya habían empezado a festejar el título. Los uruguayos Leandro Lozano y Miguel Merentiel fueron titulares en Boca Juniors.

Los tres partidos que definían al campeón se disputaron en simultáneo. Boca recibió a Defensa y Justicia, Rosario Central fue local ante Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos Juniors enfrentó a Huracán. Los tres equipos llegaban con posibilidades matemáticas de quedarse con el primer puesto, aunque el Xeneize dependía de sí mismo y contaba con una importante ventaja en la diferencia de goles sobre Argentinos.

En el Gigante de Arroyito, Rosario Central hizo su parte. El Canalla consiguió una victoria por 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto y, al mismo tiempo, seguía pendiente de lo que sucedía en la Bombonera. La posibilidad de quedarse con la Tabla Anual estaba latente y, cuando la información que llegaba desde Buenos Aires alimentó la ilusión, los hinchas comenzaron a festejar lo que creían que era una consagración.

Central comenzó a celebrar:

Pero el Canalla tuvo que poner marcha atrás a los festejos:

Pero todavía faltaba una escena. Boca no encontraba el gol que necesitaba para cerrar la definición y el partido entraba en sus últimos minutos. Hasta que apareció Enner Valencia. El ecuatoriano marcó el 1-0 a los 50 minutos del segundo tiempo, desató la locura en la Bombonera y modificó definitivamente el desenlace de la jornada.

Con ese tanto agónico, Boca llegó a los 63 puntos y dejó sin posibilidades a Rosario Central, que terminó como escolta. El festejo que se había desatado en Arroyito tuvo que detenerse: el título que los hinchas canallas habían comenzado a celebrar finalmente viajaba hacia Buenos Aires.

La Bombonera, en cambio, tuvo su desahogo. Después de una definición cargada de tensión y con tres equipos siguiendo los resultados en simultáneo, Boca consiguió quedarse con el primer lugar de la Tabla Anual 2026. El gol de Valencia fue el último golpe de una tarde que tuvo un festejo equivocado en Rosario y otro, definitivo, en Buenos Aires.

Qué gana Boca al ser campeón de la Tabla Anual

La consagración tiene un premio deportivo y también un reconocimiento oficial. De acuerdo con el reglamento de la Liga Profesional, el equipo que termina primero en la Tabla Anual es proclamado Campeón de Liga 2026, recibe un trofeo propio y suma una nueva estrella. Esto ocurre desde la temporada pasada cuando precisamente Rosario Central se consagró campeón.

En esta ocasión, además, Boca obtiene el derecho a disputar la Supercopa Internacional 2027. De esa manera, el título conseguido en la última jornada no solo le permite celebrar el primer puesto de la temporada regular acumulada entre el Apertura y el Clausura, sino que también le abre la puerta a otra definición por un trofeo.

Miguel Merentiel festeja el título de Boca Juniors en la Anual.
Miguel Merentiel festeja el título de Boca Juniors en la Anual.
Foto: AFP

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