AUDAF volvió a denunciar a Ruglio por sus declaraciones contra los árbitros: qué dijo el presidente de Peñarol

La polémica por los arbitrajes en el fútbol uruguayo sumó un nuevo capítulo. La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF) presentó una nueva denuncia contra Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, a raíz de sus recientes declaraciones públicas en las que cuestionó el accionar de los jueces y apuntó contra Nacional.

La denuncia surge a partir de las manifestaciones del mandatario carbonero luego de la conferencia de prensa que brindó Alejandro Balbi, dirigente de Nacional, para expresar la preocupación del club tricolor por los arbitrajes en la recta final de la temporada.

En ese contexto, Ruglio cuestionó los planteos de su tradicional rival y realizó una serie de afirmaciones que provocaron la reacción de AUDAF. Entre las expresiones señaladas por la gremial aparecen frases como "los jueces los han ayudado siempre", "les regalaron un campeonato las finales pasadas" y "es el modus operandi que tienen desde la impunidad".

Estas declaraciones fueron incluidas en la denuncia presentada ante el Colegio de Árbitros, en la que se cuestiona la conducta del presidente aurinegro y se advierte sobre las consecuencias que pueden generar sus manifestaciones públicas.

Los argumentos de AUDAF para denunciar nuevamente a Ruglio

En el documento, la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol sostiene que las declaraciones del presidente de Peñarol tienen una gravedad particular debido al cargo institucional que ocupa. "Este tipo de declaraciones resultan particularmente graves cuando provienen de un dirigente de su condición y responsabilidad institucional", señala la gremial en el escrito.

Además, AUDAF considera que estas expresiones "contribuyen a instalar sospechas infundadas sobre la actuación de los árbitros" y generan un clima de presión indebida sobre los encargados de impartir justicia dentro del campo de juego. La asociación también hizo hincapié en que no se trata de un episodio aislado, sino que entiende que existe una reiteración de este tipo de manifestaciones por parte del presidente carbonero.

"Manifestaciones de similar tenor han sido realizadas en varias oportunidades por el mismo dirigente, configurando una conducta reiterada en los últimos años y que afecta la honorabilidad del colectivo arbitral", expresa el documento. En esa misma línea, la gremial sostiene que los dichos de Ruglio contravienen los principios de respeto, lealtad institucional y conducta ética establecidos en el Código de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Ahora | Denuncia



La gremial de árbitros @audafgremial vuelve a denunciar al presidente de #Peñarol Ignacio Ruglio.



El motivo son las frases en un medio de prensa donde manifiesta: "los jueces los han ayudado siempre", "les regalaron un campeonato las finales pasadas", "es el… pic.twitter.com/2OVKReeIRm — Alfonso Irrazabal ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@alfoirrazabal) October 22, 2026

Una nueva denuncia en medio de la definición del Campeonato Uruguayo

El nuevo enfrentamiento entre Ruglio y la gremial arbitral se produce en un momento determinante de la temporada, cuando Peñarol y Nacional se encuentran disputando puntos importantes en la definición del Campeonato Uruguayo.

La controversia tomó fuerza después de la conferencia de prensa de Alejandro Balbi, en la que Nacional manifestó sus inquietudes respecto a los arbitrajes. Las posteriores declaraciones del presidente aurinegro, cuestionando tanto al tradicional rival como a los jueces, terminaron por desencadenar esta nueva denuncia.

No es la primera vez que AUDAF presenta una denuncia contra Ignacio Ruglio por sus manifestaciones públicas. De hecho, la propia gremial hizo referencia a los antecedentes del dirigente en el documento presentado. Ahora, el caso queda en manos de las autoridades competentes, que deberán evaluar las expresiones del presidente de Peñarol y determinar si corresponde avanzar con un procedimiento disciplinario y una eventual sanción.

La respuesta del dirigente Gonzalo Moratorio tras la denuncia de AUDAF contra Ruglio

La nueva denuncia contra Ignacio Ruglio no pasó inadvertida en la interna de Peñarol. Gonzalo Moratorio, dirigente aurinegro, reaccionó a través de sus redes sociales y apuntó contra las autoridades arbitrales, cuestionando la rapidez con la que se difundió la denuncia y reclamando explicaciones por decisiones polémicas.

"Ojalá fueran tan rápidos para publicar audios VAR que todo el mundo espera o reconocer errores evidentes como el penalazo que se comieron. Fantasmas!!", escribió Moratorio en su cuenta de X, en respuesta a una publicación que informaba sobre la nueva denuncia contra el presidente carbonero. Además, etiquetó a Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), en su mensaje.