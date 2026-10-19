"Los cagones no escriben la historia": Ruglio volvió a respaldar a Diego Aguirre y habló con el plantel

La derrota de Peñarol ante Liverpool caló hondo en filas aurinegras porque se entiende que el Torneo Clausura pudo haberse escapado, aunque la matemática diga otra cosa. Por eso el equipo aplazó el día libre para este martes y, pese a haber jugado ayer domingo por la noche, este lunes temprano el plantel fue convocado a primera hora en Los Aromos, donde también estuvo el presidente del club Ignacio Ruglio.

Dentro de la cancha, Ruglio mantuvo una charla con los futbolistas y con la presencia del cuerpo técnico liderado por Diego Aguirre para trasmitir tranquilidad y el mensaje de que "de esta se salía todos unidos, cambiando la energía y convencidos del trabajo sin buscar culpables", según informó el periodista Wilson Méndez y confirmó Ovación.

También respaldó el cargo del entrenador, cuestionado desde hace varias fechas por el flojo rendimiento de Peñarol en cancha, y señaló que Aguirre seguirá siendo el DT hasta fin de año.

En ese sentido, y en la misma línea del estado de WhatsApp que publicó a última hora del domingo, Ruglio compartió la noticia en otro estado y manifestó lo siguiente: "Los cagones no escriben la historia. Ahora es todos juntos y unidos hasta darles la alegría que los buenos hinchas se merecen".

Estado de Ruglio respaldando a Diego Aguirre.

Ruglio ya había respaldado la continuidad del DT en otro estado

Los hinchas que acudieron al Parque Viera en la derrota de Peñarol 1-0 ante Liverpool reprobaron la actuación del equipo e incluso Diego Aguirre fue blanco de críticas de la gente. Sin embargo Ignacio Ruglio respaldó el cargo del entrenador a través de sus clásicos estados de WhatsApp.

"A laburar más esta semana, a concentrar más días y a pasar muchas horas juntos puertas adentro para dar vuelta esto", expresó el presidente Carbonero horas después de que el aurinegro dejara pasar la chance de ser el único puntero del Torneo Clausura.

En un posteo donde aparece una foto suya junto a la Fiera, Ruglio manifestó que deben estar "todos juntos hasta el final". "Juntos cuando las cosas salieron muy bien, cuando salieron más o menos y cuando salen mal, se cambia la pisada estando todos juntos", continuó señalando a través de su estado de WhatsApp.

Cierra el mensaje diciendo que mañana se deben encerrar en Los Aromos, "con autocrítica y fe que lo sacamos adelante. ¡Juntos!".

Lo cierto es que en el Parque Viera Liverpool marcó superioridad. Pese a que el score terminó marcando diferencia de un gol, el equipo negriazul golpeó varias veces la puerta del gol y Federico Martínez terminó por poner justicia a lo que había mostrado la cancha.

Peñarol viene repitiendo problemas en el juego, pero goles sobre la hora habían rescatado varios puntos que hoy tienen al equipo líder de la Tabla Anual, cuatro puntos por encima de Deportivo Maldonado, que jugará el lunes frente a Nacional.