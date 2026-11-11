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    El País Ovación Basquetbol

    Peñarol y Aguada reeditan la última final de la Liga Uruguaya de Básquetbol: hora y dónde ver

    Dos candidatos chocan en el Palacio en el cierre de la sexta fecha del torneo. En el Mirasol debuta Tyran De Lattibeaudiere. La jornada tendrá además el encuentro entre Defensor Sporting y Larrañaga.

    El País
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    11/11/2026, 06:27
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    Martín Rojas frente a Agustin Zuvich en la quinta final entre Peñarol y Aguada
    Martín Rojas frente a Agustin Zuvich en la quinta final entre Peñarol y Aguada.
    Foto: Estefanía Leal.

    Peñarol y Aguada se roban los flashes en el cierre de la sexta fecha. Dos candidatos se medirán en el Palacio.

    El campeón defensor y único invicto del campeonato llega tras un contundente triunfo ante Defensor Sporting y tendrá el debut del jamaiquino Tyran De Lattibeaudiere, que llega en reemplazo de Alexander Kappos, que dejó el equipo por una grave lesión.

    El rojiverde llega tras sufrir un duro revés en el clásico ante Goes, quien le ganó con triple en la hora de Juan Ignacio Ducasse. Por la quita de dos puntos con la que llegó a este torneo y la que se expone tras los incidentes ante el Misionero, vuelve a la calle Galicia necesitado de puntuar.

    La tabla de la Liga Uruguaya de Básquetbol 26-27: tras triunfos de Macabi ante la UA y Goes sobre Atenas

    Con un favoritísmo marcado por un gran presente y un rojiverde que llega dubitativo, el Carbonero intentará de igualar la línea de los seis triunfos que ostentan Goes y Biguá, con un partido menos, a la espera de ponerse al día en el calendario el próximo lunes, cuando reciba a Nacional en el clásico.

    Arbitrarán Alejandro Sánchez Varela, Julio Dutra y Agustín Ortiz.

    La jornada comenzará con el choque en el Óscar Magurno entre Defensor Sporting y Larrañaga. El Fusionado viene perder con holgura ante Peñarol y tendrá el debut de Armany Chaney, en lugar de Danjel Purifoy y sigue evaluando algún cambio más en su tripleta extranjera. Por su parte, el Milrrayitas —que llega en el fondo por la quita de puntos que arrastra desde la Liga de Ascenso— fue aplastado por Urunday Universitario en su última participación.

    Impartirán justicia Aline García, Nicolás Revetria y Christian Barreiro.

    Hora y dónde ver Peñarol vs. Aguada y Defensor Sporting vs. Larrañaga

    El partido entre Carboneros y Aguateros, que reedita la última final se jugará a las 21:30 horas. Tanto dicho encuentro, como el que protagonizan Defensor Sporting y Larrañaga, se podrán ver a través de la pantalla de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de emisión de Montecable y la red de cables del interior. Además también se puede consumir el contenido a través del plan premium de Antel TV. Para esto se debe activar el plan, válido con Internet hogar mayor a los $1650.

    Cómo sigue la Liga Uruguaya de Básquetbol

    MIÉRCOLES 11

    Defensor Sporting vs. Larrañaga
    Hora: 19:15.
    Cancha: Óscar Magurno (Welcome).

    Peñarol vs. Aguada
    Hora: 21:30.
    Cancha: Palacio Peñarol.

    FECHA 7

    JUEVES 12

    Unión Atlética vs. Biguá
    Hora: 19:15.
    Cancha: Unión Atlética.

    Nacional vs. Urunday Universitario
    Hora: 21:30.
    Cancha: Polideportivo del Gran Parque Central (Nacional).

    VIERNES 13

    Aguada vs. Hebraica Macabi
    Hora: 19:15.
    Cancha: Estadio Propio Aguatero (Aguada).

    Atenas vs. Peñarol
    Hora: 21:30.
    Cancha: Antonio María Borderes (Atenas).

    SÁBADO 14

    Malvín vs. Defensor Sporting
    Hora: 19:15.
    Cancha: Juan Francisco Canil.

    Larrañaga vs. Goes
    Hora: 21:30.
    Cancha: Doña Natividad Rivera (Larrañaga).

    FECHA 8

    LUNES 16

    Urunday Universitario vs. Unión Atlética
    Hora: 19:15.
    Cancha: Cr. Osvaldo Dohir (Urunday Universitario)

    FECHA 4 (ATRASADO)

    LUNES 16

    Peñarol vs. Nacional
    Hora: 21:30.
    Cancha: Palacio Peñarol.

    FECHA 3 (ATRASADO)

    MARTES 17

    Defensor Sporting vs. Hebraica Macabi
    Hora: 19:15.
    Cancha: Óscar Magurno (Welcome).

    FECHA 8

    MARTES 17

    Biguá vs. Aguada
    Hora: 21:30.
    Cancha: Biguá.

    MIÉRCOLES 18

    Malvín vs. Larrañaga
    Hora: 21:30.
    Cancha: Juan Francisco Canil (Malvín).

    JUEVES 19

    Peñarol vs. Goes
    Hora: 21:30.
    Cancha: Palacio Peñarol.

    VIERNES 20

    Hebraica Macabi vs. Atenas
    Hora: 19:15.
    Cancha: Romeo Schinca (Larre Borges).

    Defensor Sporting vs. Nacional
    Hora: 21:30.
    Cancha: Óscar Magurno (Welcome).

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