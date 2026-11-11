Peñarol y Aguada reeditan la última final de la Liga Uruguaya de Básquetbol: hora y dónde ver

Peñarol y Aguada se roban los flashes en el cierre de la sexta fecha. Dos candidatos se medirán en el Palacio.

El campeón defensor y único invicto del campeonato llega tras un contundente triunfo ante Defensor Sporting y tendrá el debut del jamaiquino Tyran De Lattibeaudiere, que llega en reemplazo de Alexander Kappos, que dejó el equipo por una grave lesión.

El rojiverde llega tras sufrir un duro revés en el clásico ante Goes, quien le ganó con triple en la hora de Juan Ignacio Ducasse. Por la quita de dos puntos con la que llegó a este torneo y la que se expone tras los incidentes ante el Misionero, vuelve a la calle Galicia necesitado de puntuar.

Con un favoritísmo marcado por un gran presente y un rojiverde que llega dubitativo, el Carbonero intentará de igualar la línea de los seis triunfos que ostentan Goes y Biguá, con un partido menos, a la espera de ponerse al día en el calendario el próximo lunes, cuando reciba a Nacional en el clásico.

Arbitrarán Alejandro Sánchez Varela, Julio Dutra y Agustín Ortiz.

La jornada comenzará con el choque en el Óscar Magurno entre Defensor Sporting y Larrañaga. El Fusionado viene perder con holgura ante Peñarol y tendrá el debut de Armany Chaney, en lugar de Danjel Purifoy y sigue evaluando algún cambio más en su tripleta extranjera. Por su parte, el Milrrayitas —que llega en el fondo por la quita de puntos que arrastra desde la Liga de Ascenso— fue aplastado por Urunday Universitario en su última participación.

Impartirán justicia Aline García, Nicolás Revetria y Christian Barreiro.

Hora y dónde ver Peñarol vs. Aguada y Defensor Sporting vs. Larrañaga

El partido entre Carboneros y Aguateros, que reedita la última final se jugará a las 21:30 horas. Tanto dicho encuentro, como el que protagonizan Defensor Sporting y Larrañaga, se podrán ver a través de la pantalla de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de emisión de Montecable y la red de cables del interior. Además también se puede consumir el contenido a través del plan premium de Antel TV. Para esto se debe activar el plan , válido con Internet hogar mayor a los $1650.

Cómo sigue la Liga Uruguaya de Básquetbol

MIÉRCOLES 11

Defensor Sporting vs. Larrañaga

Hora: 19:15.

Cancha: Óscar Magurno (Welcome).

Peñarol vs. Aguada

Hora: 21:30.

Cancha: Palacio Peñarol.

FECHA 7

JUEVES 12

Unión Atlética vs. Biguá

Hora: 19:15.

Cancha: Unión Atlética.

Nacional vs. Urunday Universitario

Hora: 21:30.

Cancha: Polideportivo del Gran Parque Central (Nacional).

VIERNES 13

Aguada vs. Hebraica Macabi

Hora: 19:15.

Cancha: Estadio Propio Aguatero (Aguada).

Atenas vs. Peñarol

Hora: 21:30.

Cancha: Antonio María Borderes (Atenas).

SÁBADO 14

Malvín vs. Defensor Sporting

Hora: 19:15.

Cancha: Juan Francisco Canil.

Larrañaga vs. Goes

Hora: 21:30.

Cancha: Doña Natividad Rivera (Larrañaga).

FECHA 8

LUNES 16

Urunday Universitario vs. Unión Atlética

Hora: 19:15.

Cancha: Cr. Osvaldo Dohir (Urunday Universitario)

FECHA 4 (ATRASADO)

LUNES 16

Peñarol vs. Nacional

Hora: 21:30.

Cancha: Palacio Peñarol.

FECHA 3 (ATRASADO)

MARTES 17

Defensor Sporting vs. Hebraica Macabi

Hora: 19:15.

Cancha: Óscar Magurno (Welcome).

FECHA 8

MARTES 17

Biguá vs. Aguada

Hora: 21:30.

Cancha: Biguá.

MIÉRCOLES 18

Malvín vs. Larrañaga

Hora: 21:30.

Cancha: Juan Francisco Canil (Malvín).

JUEVES 19

Peñarol vs. Goes

Hora: 21:30.

Cancha: Palacio Peñarol.

VIERNES 20

Hebraica Macabi vs. Atenas

Hora: 19:15.

Cancha: Romeo Schinca (Larre Borges).

Defensor Sporting vs. Nacional

Hora: 21:30.

Cancha: Óscar Magurno (Welcome).