Este viernes, el Banco Central del Uruguay (BCU) presentó las últimas cifras sobre la competitividad externa de los productos uruguayos, que corresponden a octubre. En en el mes con respecto a setiembre, la competitividad tuvo un revés de 0,60% diferenciándose de la tendencia al alza de los dos meses anteriores. En setiembre en relación a agosto había mejorado un 0,07% y en agosto en relación a julio un 0,41%.

Al comparar en términos interanuales, es decir, con respecto a octubre de 2025, el índice de tipo de cambio real mejoró un 6,26%. Esta suba es mayor a las observadas en los meses anteriores, en setiembre fue 6,12%, en agosto fue 5,30% y en julio en relación al mes anterior había mejorado un 4,16%. El incremento de octubre se destaca porque es parte de un crecimiento continuo de ocho meses consecutivos de aumentos interanuales (en junio fue de 2,29%, en mayo había mejorado 2,14%, en abril 2,29% y en marzo 1,13%). La última caída en términos interanuales sucedió en el mes de febrero de 2026 (5,06%).

La caída de los precios de los bienes uruguayos medidos en dólares en relación con sus principales socios comerciales, explica la baja de la competitividad con respecto al mes pasado. Esta situación se da por la desmejora con respecto a los países de afuera de la región (-1,17%) que no pudo ser contrarrestada por la mejora en relación a los socios de la región (0,10 %).

Billetes de dólares. Foto: Canva.

En particular, en la comparación mensual frente a los socios de afuera de la región, la competitividad empeoró por segundo mes consecutivo (en setiembre con respecto a agosto empeoró un 0,27%) y continúa la tendencia a la baja: en julio con respecto a junio empeoró 0,31% y también en junio en relación a mayo (0,08%). El indicador por país, respecto a los socios extra regionales, muestra que la situación de Uruguay empeora con respecto a todos ellos: México (6,43%), Alemania (3,37%), España (2,68%), Italia (2,37%), Reino Unido (0,96%), Estados Unidos (0,50%) y China (0,31%).

En términos interanuales, es decir en comparación con el mismo mes del año 2025, el indicador mejora a nivel extra regional por quinto mes consecutivo, precedido de 12 caídas consecutivas. La mejora alcanza el 1,16%, mientras que en setiembre con respecto a agosto había mejorado un 1,92%. La última caída interanual había sido en mayo de 2026 (0,70%). El índice de competitividad mejora sólo respecto a China (3,22%). Al contrario, el indicador empeora con respecto a Alemania (4,99%), España (3,13%), Italia (2,53%), Reino Unido (0,97%), México (0,54%) y EE.UU. (0,39%).

En la comparación mensual, con respecto a los socios de la región, el indicador se comporta igual al mes anterior (en setiembre sube un 0,49%) registrando un incremento, sin embargo, en los meses anteriores había empeorado: en agosto empeora 0,28%, en julio el índice empeora 0,36% y en junio un 1,78%. Esta suba, puede ser explicada por la mejora en la competitividad con respecto a Argentina (0,54%), que no fue superada por la caída con respecto a Brasil (0,29%).

Billetes de pesos uruguayos. Foto: Canva.

En la comparación interanual (respecto a igual mes del año anterior) el índice de competitividad regional se incrementa 12,82% y es precedido por siete aumentos consecutivos. La situación actual puede ser explicada tanto por la mejora en la competitividad interanual respecto a Argentina (21,77%) como a Brasil (5,37%).

Cabe recordar que el tipo de cambio real es un indicador que mide la relación de precios al consumo entre los productos uruguayos, nominados en dólares, y los productos al consumo de los principales socios comerciales, medida que constituye uno de los principales indicadores de la competitividad del país, aunque existen otros que también deben considerarse a la hora de evaluar la competitividad en forma sintética.