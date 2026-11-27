El proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida es de los más importantes para el oficialismo, y se encuentra en pleno tratamiento parlamentario en comisión de la Cámara de Representantes, tras su aprobación en el Senado en agosto. En la sesión de Hacienda de este miércoles, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo que la cartera presentó una serie de modificaciones al proyecto, algunas menores y de redacción, pero otras de contenido referentes al Sistema de Finanzas Abiertas propuesto. Se trata de una red en la que las personas pueden compartir consensuadamente su información financiera con distintas entidades.

Desde la coalición indicaron a El País que los senadores y diputados que participan en las comisiones de Hacienda se reunirán este viernes para analizar las propuestas y a su vez afinar sustitutivos y aditivos que se presentarán desde la oposición. En comisión se acordó votar el proyecto el viernes 4 de diciembre en comisión y el martes 8 en el plenario.

Asimismo, teniendo esto en cuenta, ya se anticipa que es prácticamente un hecho que el proyecto volverá al Senado, donde la votación había sido unánime. Oddone planteó en conferencia de prensa la posibilidad y el deseo de “cerrar la aprobación antes de finalizar el año”. El año legislativo termina el 15 de diciembre.

A priori, los partidos de coalición (Nacional, Colorado e Independiente) van a acompañar el proyecto en términos generales, al igual que en la cámara alta.

Con respecto a los cambios al Sistema de Finanzas Abiertas, Álvaro Lalanne, asesor de Política Comercial del ministerio, explicó que se incorpora “una explicitación de la gradualidad del cambio en el sistema”, es decir, “iniciarlo por el intercambio de datos y luego ir a otras etapas más complejas, en términos de seguridad, en etapas posteriores”.

“Vamos a explicitar que la reglamentación y el liderazgo del Sistema de Finanzas Abiertas será materia del Poder Ejecutivo, por supuesto, con el asesoramiento del Banco Central (BCU). Queremos que las definiciones estratégicas, la política y el timing sean materia del Poder Ejecutivo”, manifestó, según consta en la versión taquigráfica de la sesión del miércoles.

Finanzas abiertas

Los cambios propuestos por el MEF, remitidos más tarde a la comisión y a los que accedió El País, para este nuevo sistema —que ya genera reparos en la oposición— giran en torno a las competencias y condiciones de la red.

Uno de los más relevantes es que se delimita las facultades del BCU, para ejercer “la regulación técnica, registro, habilitación, supervisión, fiscalización, vigilancia y potestad sancionatoria respecto de los participantes, así como la definición de estándares de interoperabilidad, seguridad de la información, ciberseguridad, autenticación, continuidad operativa y prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva”.

Previamente, solo establecía que el organismo ejercería “la regulación de las entidades que integran el sistema”. Además, ahora también “podrá disponer la inhabilitación con o sin plazo de los participantes que incumplan las obligaciones establecidas en la presente ley, su reglamentación o las instrucciones que dicte, conforme a las condiciones y procedimientos que establezca la reglamentación”.

También suma la creación de dos comisiones, una “de Seguimiento” y otra “de Riesgos”. Sus objetivos serán “asesorar en la definición de estándares, prioridades y lineamientos de implementación del sistema”, y “colaborar en la identificación, evaluación y seguimiento de los riesgos del sistema y en la coordinación de las medidas para gestionarlos”, respectivamente.

El documento detalla otras modificaciones, no solo del Sistema de Finanzas Abiertas, pero de índole meramente técnica o por correcciones de redacción de algunos artículos.

Desde la oposición se expresaron “dudas” en la comisión al respecto de este apartado. El colorado Conrado Rodríguez aseguró que no ve “la utilidad en cuanto al intercambio de información sobre competidores dentro del mismo sistema, en el que van a tener que brindar determinada información que hace a la competencia”.

Juan Martín Rodríguez, del Partido Nacional, sostuvo que el capítulo de las finanzas abiertas “entró por la ventana” por un “pedido del Banco Central” e incluso “generó molestias importantes dentro del propio gobierno”.