La Dirección General de Casinos (DGC) sufrió un ataque informático proveniente del exterior del país que obligó al organismo a interrumpir parte de su operativa administrativa y disponer el cierre preventivo de las salas de esparcimiento de Florida y Carmelo, informó este jueves el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El incidente ocurrió el sábado 21 de noviembre, cuando los equipos técnicos del organismo detectaron una alerta informática en ambos establecimientos, lo que llevó a las autoridades a activar de forma inmediata un protocolo de prevención y seguridad.

Como parte de las medidas adoptadas para contener el ataque, la DGC aisló el acceso a la red informática de todas sus salas, con el objetivo de evitar que el incidente se propagara al resto de las instalaciones.

Mesa de casino Foto: Canva

Esta decisión permitió que los demás establecimientos continuaran funcionando de manera “autónoma, aunque con algunas restricciones menores”, según explicó la cartera en un comunicado.

Desde el organismo aseguraron que, a excepción del cierre preventivo de las salas de Florida y Carmelo, el incidente no comprometió el funcionamiento de los casinos ni de las salas de esparcimiento.

Asimismo, la DGC indicó que tanto el incidente informático como las medidas implementadas para contenerlo no tuvieron consecuencias sobre la “recaudación del organismo”.

Actualmente, la Dirección General de Casinos trabaja en coordinación con organismos especializados para recuperar el funcionamiento habitual de los servicios afectados.

En el comunicado, el MEF no brindó detalles acerca del origen específico del ciberataque, sus responsables, el eventual compromiso de información del organismo ni los plazos previstos para normalizar la totalidad de los servicios.

Fachada del edificio sede del Ministerio de Economia y Finanzas, MEF. Foto: Estefania Leal/Archivo El País.

El País intentó comunicarse con el director general de Casinos, pero desde el área de comunicación del MEF se indicó que el jerarca no da declaraciones. Ante nuevas consultas sobre el alcance del ataque, los sistemas afectados y la eventual exposición de información, desde la cartera señalaron que todavía no pueden brindar esos detalles por razones de seguridad.