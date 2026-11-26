“Vacunar protege a las personas y al sistema”, resaltó este jueves la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, al presentar datos sobre la evaluación de los virus respiratorios durante este año, el impacto de la vacunación y la cobertura a nivel poblacional.

Entre los menores de seis meses protegidos contra el virus respiratorio sincitial (VRS), ya sea por la vacuna materna o el anticuerpo monoclonal Nirsevimab, tuvieron 58% menos de hospitalizaciones y un 81% menos de ingresos a CTI por este virus

Asimismo, el MSP reportó que el 81,4% de los menores de seis meses —12.240 de 15.045— contaba con al menos de una protección contra el VRS, al 30 de setiembre, con mayor cobertura entre usuarios de prestadores privados (87%) que públicos (74,3%).

“Este invierno, el sistema trabajó con menos presión”, destacó la ministra. Entre mayo y noviembre, la ocupación de camas de CTI pediátricas bajó del 32,3% al 27,1%, respecto a 2025, y en adultos, del 18,7 % al 15 %, en el mismo período.

Steven Tapia Villacis, asistente de la unidad de inmunizaciones del MSP, recordó que en esta campaña (enero a setiembre), además de ofrecer la vacuna contra el VRS en gestantes (32 a 38 semanas con seis días), se aplicó el Nirsevimab, que brinda anticuerpos al recién nacidos y menores de un año para evitar una infección con VRS.

Se aplicaron 1.523 dosis de Nirsevimab, que ofrece protección a los lactantes con mayor riesgo de tener enfermedad por VRS.

Vacuna contra la gripe. Foto: AFP

“Vacunarse funciona. No es una estrategia impositiva de un sistema de salud. La evidencia impone, porque nuestra función esencial es cuidar el estado de salud de la ciudadanía”, remarcó Lustemberg.

Otro aspecto informado este jueves fue la cobertura de la vacuna contra la gripe. Al 21 de noviembre, se aplicaron en todo el país 532.965 vacunas antigripales, una cifra similar a la de otros años, con diferente nivel de cobertura entre grupos priorizados.

Tapia Villacis resaltó en conferencia de prensa que al inicio de la campaña (15 de marzo), antes de la circulación de virus respiratorios, ocurrió un pico histórico de 111.221 inmunizaciones.

El mayor registro de vacunación antigripal lo ostentan los residenciales (99,4%), seguido del personal de salud (69%), que se duplicó frente a 2025; y en las embarazadas, cuya inmunización pasó de 32% a 42% en relación al año pasado, fue el mayor registro desde 2022.

En tanto, persiste una cobertura menor a la esperada por las autoridades y expertos médicos en dos grupos de riesgo, como en los niños de entre seis meses y cinco años (18,8%) y los adultos mayores de 65 años (32%).

La ministra remarcó que la inmunización en esas franjas, de los más chicos y más adultos, “sigue siendo baja” y son los grupos donde la gripe “golpea más fuerte”, por lo que llamó a “aumentar la cobertura” en dichas franjas.

“Nuestro principal desafío para la temporada 2027 es mejorar la cobertura en los menores de cinco años”, añadió en esa línea Tapia Villacís.

“Vacunarse funciona, protege a quien se vacuna, a los más vulnerables y a un sistema de salud que es de todos”, remarcó Lustemberg, que habló en conferencia de prensa junto a la directora general de la Salud, Laura Llambí, y la unidad de Inmunizaciones, Catalina Pírez.