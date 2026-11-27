La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) publicó este martes el informe de Precios de Paridad de Importación (PPI) —que el Poder Ejecutivo utiliza como referencia para definir los precios finales de los combustibles— y el Precio de Referencia al Público (PVP) —que presenta la Ursea "a los efectos de transparentar la evolución reciente" del precio de los combustibles.

El PPI es el ejercicio teórico de cuál sería el precio de cada uno de los combustibles puestos en planta de distribución si estuviera liberada la importación de combustibles y un privado le compitiera a Ancap.

Según el informe, para el período entre el 26 de octubre al 25 de noviembre, el PPI de la nafta Premium 97 puesta en planta de distribución de La Tablada da un ajuste a la baja de 16,36% y de 15,67% para el PPI de la nafta Súper 95, en comparación con el informe correspondiente al período anterior. Además, se prevé una reducción de 9,24% para el gasoil 50S.

Combustible. Foto Archivo El País.

Por otra parte, la Ursea divulgó los precios de venta al público, de referencia, que quedarían según la paridad de importación, incluyendo impuestos, márgenes de distribución y comercialización entre otros aspectos.

Así, el PVP de referencia para el mes de octubre de la nafta Súper 95 es $ 87 por litro, el de la nafta Premium 97 de $ 89,5 por litro y el del gasoil 50S de $ 76,5 por litro, según la Ursea.

Combustibles Foto: pxhere

Para la nafta Súper 95 da una baja de $ 3,45 (precio actual $ 90,45 pesos frente al proyectado $ 87), de $ 3,51 para la nafta Premium 97 (precio actual $ 93,01 frente al proyectado $ 89,5) y de un aumento de $ 4,45 para el gasoil 50S (precio actual de $ 72,05 frente al proyectado $ 76,5).

"Ambos valores, PPI y PVP de referencia, se utilizan como insumos, entre otros disponibles, para la definición del Precio de Venta al Público (PVP) que es potestad del Poder Ejecutivo", indicó la Ursea.

El mes pasado, los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Industria, Energía y Minería (MIEM) definieron mantener los precios del gasoil, nafta y supergás.