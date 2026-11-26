La televisión para abonados continúa perdiendo clientes en Uruguay, mientras que el consumo de internet y de datos móviles sigue en expansión, según los datos del último informe de mercado de telecomunicaciones de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), correspondiente al primer semestre de 2026, que registró una caída tanto en la cantidad de servicios de televisión contratados como en los ingresos generados por esa actividad.

Al cierre de junio de este año, en Uruguay había 348.500 servicios de televisión para abonados, frente a los 406.200 registrados en igual período de 2025, lo que significó 57.700 servicios menos, equivalente a una caída de 14,2% en la comparación interanual. La reducción también se observó en la comparación con el segundo semestre del año pasado, cuando habían 374.800 servicios.

La caída también se dio en términos de ingresos puesto que en los primeros seis meses de 2026, la facturación del sector alcanzó los $ 4.770 millones, frente a los $ 5.231 millones del primer semestre del año pasado, una baja de 8,8%. En tanto, en el segundo semestre del año pasado, los ingresos habían sido de $ 5.024 millones.

En cuanto a la distribución territorial, Montevideo concentró 128.443 servicios, el 37% del total del país, seguido por Canelones que se ubicó en segundo lugar, con 52.544 (15%), Maldonado en tercer lugar, con 23.125 (7%), mientras que en el resto de los departamentos, la participación individual fue de 5% o menos.

Por operador, DirecTV encabezó el mercado con 98.066 servicios, equivalentes al 28% del total. Le siguieron la categoría de "Otros" operadores, con 86.220 (25%), y Bersabel S.A (Flow), con 31.119 (9%), mientras que los demás operadores tuvieron participaciones de 7% o menos.

Más de la mitad de los servicios de televisión para abonados se brindaron por cable, que concentró el 54% del total. En tanto, la televisión satelital representó otro 44%, mientras que el 2% restante correspondió a otras tecnologías.

Más conexiones de fibra óptica y tráfico de datos

En el segmento de internet fijo, la fibra óptica concentró la mayor parte de las conexiones y el tráfico de datos aumentó durante el primer semestre del año. A junio de 2026 se contabilizaron 1.177.751 servicios de banda ancha fija. La fibra óptica de Antel concentró 1.104.593 conexiones, el 93% del total.

Torre de las Telecomunicaciones de Antel. Foto: Estefanía Leal

Por detrás se ubicaron las conexiones inalámbricas de Antel, con 43.499 servicios, mientras que la fibra óptica de las empresas de televisión para abonados sumó 15.613. El acceso satelital (a través de Starlink) registró 13.146 conexiones.

La gran mayoría de las conexiones de banda ancha fija correspondió a clientes residenciales, con 1.110.256 servicios (93%), mientras que los clientes comerciales representaron el 7%, con 80.763 servicios.

El tráfico de datos de banda ancha fija alcanzó los 3.026,8 miles de terabytes (TB) durante el primer semestre de este año, frente a los 2.519,3 miles de TB de igual período del año anterior, un incremento de aproximadamente 20%.

En cuanto a la capacidad propia de acceso a internet por operador, es decir, la infraestructura de red que cada empresa dispone para brindar el servicio, Antel concentró el 88%, con 3.400.000 megabits por segundo (Mbps), en segundo lugar se ubicó Tigo con 250.000 Mbps (6%), mientras que Claro y Enalur registraron 100.000 Mbps cada una, equivalentes al 3%, respectivamente.

Crece la telefonía móvil y avanza la cobertura 5G

El informe de Ursec señaló que el mercado de telefonía móvil también mostró un crecimiento en la cantidad de suscripciones y en los ingresos. En concreto, los servicios móviles totalizaron 7.474.000 al cierre del primer semestre de 2026, frente a 7.160.000 en igual período del año anterior.

Antel mantuvo el liderazgo del mercado, con 4.571.098 servicios, equivalentes al 61,2%, Tigo se ubicó en segundo lugar, con 1.552.287 (20,8%), y Claro en tercer lugar, con 1.350.514 (18,1%).

Si se consideran específicamente las suscripciones a telefonía móvil, el total llegó a 5.020.578, frente a 4.846.000 en el primer semestre de 2025. En esas líneas, Antel concentró el 48,4%, con 2.428.767, mientras que Tigo tuvo el 28,2%, con 1.413.581, y Claro el 23,5%, con 1.178.230.

Niño estudia con una tablet. Foto: Freepik.

En relación a la cobertura de la tecnología 5G, el informe de la Ursec indicó que a junio de 2026 alcanzó al 43,4% del territorio nacional, frente al 38,9% del segundo semestre de 2025 y al 22,5% del primer semestre de ese año.

En cambio, las coberturas de las tecnologías anteriores permanecieron prácticamente estables puesto que la red 3G llegó al 95,4% del territorio, sin cambios desde 2022, y el LTE (la tecnología asociada al 4G) alcanzó el 93,9%, nivel que se mantiene desde el año 2023.

En cuanto a las suscripciones de banda ancha móvil, el 42% correspondió a conexiones 5G y el 58% a otras tecnologías. Por operador, Antel concentró el 63% de las conexiones, con 2.418.701, seguido por Tigo, con 902.911 (23%), y Claro, con 538.476 (14%).

Más datos, menos llamadas y mensajes

El tráfico de datos de banda ancha móvil, que mide el volumen de información transmitida a través de las conexiones de internet móvil, alcanzó los 462.916 TB durante el primer semestre de 2026, frente a los 396.871 TB de igual período de 2025, lo que significó un aumento de 16,6%.

Antel concentró el 67% del tráfico, con 310.276 TB, seguido por Tigo, con 97.470 (21%), y Claro, con 55.170 (12%). Del total de datos transmitidos, el 31% se realizó a través de conexiones 5G (142.181 TB) y el 69% restante mediante otras tecnologías.

Foto: Pickpik.

De acuerdo con el informe semestral, el tráfico de llamadas desde teléfonos móviles también bajó. En el primer semestre de 2026 se registraron 847 millones de minutos de llamadas, frente a los 959 millones del mismo período de 2025. Antel concentró el 61% del total, con 515,9 millones de minutos, seguido por Tigo, con 211,8 millones (25%), y Claro, con 119,2 millones (14%).

La cantidad de mensajes de texto enviados también disminuyó durante el primer semestre de 2026, según los datos de la Ursec se registraron 261 millones, frente a los 271 millones del mismo período del año pasado.

Por otro lado, el tráfico de voz en roaming —las comunicaciones que realizan los clientes cuando utilizan redes móviles fuera del país— descendió de 951.000 minutos en el primer semestre de 2025 a 806.000 minutos en igual período de 2026. En ese caso, Antel concentró el 44% del tráfico, con 358.002 minutos, seguido por Claro, con 257.755 (32%), y Tigo, con 189.890 (24%).

Según el tipo de comunicación, el 77% del tráfico correspondió a llamadas salientes hacia Uruguay realizadas por clientes del operador que se encontraban en el exterior. Otro 14% fueron llamadas locales, es decir, comunicaciones realizadas en el país visitado, mientras que el 9% correspondió a llamadas de larga distancia internacional hacia otros destinos fuera de ese país.

Foto: Negative Space.

A diferencia de lo ocurrido con las llamadas, el tráfico de datos en roaming aumentó en el primer semestre de 2026 dado que llegó a 2.358,8 TB, frente a 1.662,7 TB en igual período del año anterior, una suba de 41,9%. Antel concentró el 42% del tráfico de datos en roaming, con 991 TB, seguido por Claro con el 39%, con 923 TB y Tigo representó el 19%, con 446 TB.

En cuanto a los ingresos por servicios de telecomunicaciones móviles, la Ursec indicó que alcanzaron los $ 15.097 millones en el primer semestre de 2026, un 6,1% más que los $ 14.230 millones que habían totalizado en igual período del año pasado.