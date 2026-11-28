El Banco Central del Uruguay (BCU) y CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe— anunciaron el inicio de un proyecto de cooperación técnica no reembolsable que apunta a fortalecer la cultura financiera en Uruguay, mejorar la calidad de las decisiones económicas de largo plazo de la población y prevenir los fraudes financieros digitales.

El convenio llevó las firmas del presidente del BCU, Guillermo Tolosa, y de la secretaria general de la institución, Viviana Pérez, así como de la representante de CAF en Uruguay, Janet Rea.

La iniciativa constituye una de las primeras acciones de la Unidad especializada en Salud y Cultura Financiera, creada recientemente por la autoridad monetaria, con la que busca ampliar su campo de actuación en materia de finanzas personales.

Presidente del BCU, Guillermo Tolosa, en Almuerzo de Trabajo de ADM. Foto: Leonardo Mainé/El País

“Resulta fundamental que los conocimientos financieros puedan ser aplicados para que las personas tengas un mayor bienestar en la materia. En ese sentido, esperamos que este acuerdo de cooperación nos permita avanzar hacia mejores resultados”, señaló Rea.

Por su parte, Tolosa destacó que, con la creación de esta unidad, el BCU se alinea con las mejores prácticas internacionales de los bancos centrales y reguladores financieros, que cuentan con áreas especializadas en finanzas personales como instrumento para mejorar tanto el bienestar económico de la población como la estabilidad del sistema financiero.