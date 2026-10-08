Luego de siete meses sin cambios, el Banco Central subió la tasa de interés a 6%: los detalles

El Banco Central del Uruguay (BCU) decidió subir la tasa de interés de referencia, es decir “el precio del dinero”, del actual 5,75% a 6%. La decisión de elevar la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos básicos fue adoptada por unanimidad por el Directorio del BCU este jueves, en línea con lo que esperaba el mercado y luego de siete meses sin cambios.

Según comunicó el ente, la decisión se tomó con el objetivo de preservar el anclaje de las expectativas de inflación y contribuir a la convergencia de los precios hacia la meta de 4,5% en el horizonte de política monetaria a dos años.

En el mes de setiembre, la inflación se ubicó en 4,7% interanual, impulsada por el aumento de los bienes importados, frutas, verduras y combustibles. El Comité de Política Monetaria (Copom) señaló en el comunicado que no observa presiones inflacionarias generalizadas y que la inflación de los bienes y servicios no transables se mantuvo estable en los últimos meses.

Además, destacó que las expectativas de inflación para los próximos 24 meses se mantuvieron ancladas en torno al objetivo establecido. Los analistas, consultoras, bancos y AFAP encuestados por el BCU proyectan una suba de precios de 4,55% en mediana, los operadores financieros en 4,58% y las empresas en 5%. "El promedio de las encuestas alcanza 4,71%, lo que ratifica la confianza en el régimen de metas de inflación", indicó el regulador.

De acuerdo con el análisis del Copom, en el escenario internacional, las tensiones geopolíticas continúan impulsando los precios de la energía y, de forma indirecta, los de otros bienes comercializables, lo que ha contribuido a una revisión al alza de las expectativas de inflación. En este contexto, tanto las tasas de interés de los principales bancos centrales como las prevalecientes en los mercados financieros internacionales han venido ajustándose al alza".

De izquierda a derecha: Julio Luis Sanguinetti, director; Viviana Pérez, secretaria general; Leonardo Vicente, gerente de Política Monetaria; Marcelo Vidoni, gerente de Sistema de Pagos; Juan Pedro Cantera, superintendente de Servicios Financieros; Isidra Delfino, gerenta de Comunicación Institucional; Gerardo Licandro, gerente de Asesoría Económica; Fabio Malacrida, gerente de Política Financiera y Sistema de Pagos; Ana Claudia de los Heros, vicepresidenta; y Guillermo Tolosa, presidente. Banco Central del Uruguay.

A nivel doméstico, consideró que la economía "muestra señales de resiliencia luego de enfrentar shocks sectoriales y climáticos que también afectaron transitoriamente la actividad".

En ese sentido, el BCU señaló que la inflación permanecerá transitoriamente por encima de la meta, aunque dentro del rango de tolerancia, mientras se procesan los shocks de oferta. La institución espera que luego converja hacia el objetivo de 4,5%.

La decisión mantiene, según el BCU, una instancia expansiva de la política monetaria. El organismo señaló que la medida busca limitar la persistencia de los aumentos temporales de energía y alimentos y evitar que se trasladen al resto de los precios y las expectativas.