Las fintech en Uruguay: cuántas son, cuánto facturan, que servicios ofrecen a personas y empresas y más

Uruguay cuenta con un ecosistema de 199 empresas fintech, de las que dos de cada tres son uruguayas y el resto de países como Argentina, Estados Unidos, España. La mitad de las empresas factura menos de US$ 1 millón al año y casi el 70% de las firmas elevó su facturación en dólares en los últimos 12 meses.

Los datos surgen del primer Mapa Fintech de Uruguay elaborado por la consultora Exante, a solicitud de la Cámara Uruguaya Fintech (CUF), y presentado por Tamara Schandy y Alicia Corcoll, socia y gerente senior respectivamente, de la firma, en el “Uruguay Fintech Summit 2026” en el Club de Golf ayer.

El ecosistema fintech local es pequeño en términos absolutos, pero desarrollado en relación a su tamaño; es el que tiene más densidad de este tipo de empresas por habitante en la región; gran parte son fintech pequeñas y medianas.

En términos generales ven con buenos ojos el proyecto ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, que tiene un capítulo de finanzas abiertas que avanza en el Parlamento.

Las economistas de Exante afirmaron que el concepto de “fintech” tiene fronteras difusas, dado que prácticamente todas las empresas financieras utilizan tecnología, por lo que basó su investigación centrándose en “el núcleo duro de las fintech”; esto es, aquellas que tienen en sus actividades la utilización de la tecnología como componente central para el desarrollo, distribución o gestión de productos y servicios financieros.

Por lo pronto, las 199 empresas que conforman el núcleo fintech en el país tienen actividades en múltiples verticales: pagos y remesas (19%), infraestructura y finanzas abiertas (18%), préstamos y crowdfunding (13%), finanzas empresariales (12%), activos digitales y blockchain (10%), finanzas personales, weathtech (riqueza) y mercado de capitales (9%), dinero electrónico y billeteras (8%), insurtech (seguros, 7%) y regtech, legaltech (regulaciones) y ciberseguridad (6%).

Este es un dato que sorprendió a Martín Benítez, vicepresidente de la CUF, quien afirmó a El País que la cámara pensaba que el porcentaje de empresas dedicadas a las criptomonedas era bastante mayor al constatado; y también la diversidad fue mayor a la esperada, lo que valoró positivamente. “La gran diversidad es un dato muy bueno”, afirmó.

Así como ha crecido el número de fintech en el país —de hecho, se valora el ecosistema como denso y con empresas en etapas avanzadas—, también ha aumentado el ecosistema de apoyo (bancos, socios estratégicos, proveedores tecnológicos especializados, infraestructura del sistema de pagos, agencias de innovación, usuarios, etc.).

En términos relativos Uruguay registra 96 fintech cada 100.000 empresas y 5,7 cada 100.000 habitantes, que es la mayor densidad entre los países con referencias comparables, como Argentina, Chile, Brasil y México.

De las casi 200 fintech identificadas, el estudio concluye que más del 75% nació como una empresa 100% digital; el 18% corresponde a las que nacieron como negocios tradicionales y posteriormente incorporaron servicios o canales digitales; y el 5% lo hizo como una propuesta fintech dentro de una empresa o grupo ya existente.

País de origen de las fintech, facturación y otros datos

Alrededor de dos de cada tres empresas fintech relevadas por Exante poseen su casa matriz en Uruguay y, entre las que tienen su casa matriz en el exterior, los orígenes son fundamentalmente Argentina y Estados Unidos, seguidos por España, Brasil e Inglaterra.

“La operativa de las empresas relevadas se concentra fuertemente en Uruguay (80%), aunque el ecosistema muestra una expansión regional relevante, con Argentina (45%), Chile (45%), Perú (34%, Colombia (31%) y México (30%) como los principales mercados de operación fuera del país”, afirmó Corcoll.

Otro dato es que para 45% de las fintech, Uruguay representa al menos la mitad de sus ingresos,

En otro orden, la mayoría de las fintech se ubican en etapas avanzadas de desarrollo, según Corcoll el 38% afirmó estar escalando en ventas y 33% se consideran consolidadas.

Por otra parte, alrededor de 70% de las fintech presta servicios B2B (de empresa a empresa), aunque los modelos que incluyen al consumidor final también presentan son relevantes.

Al consultar por el segmento principal de clientes, las fintech se dividen entre forma bastante pareja entre aquellas que atienden personas, empresas e instituciones financieras.

Para empresas, es frecuente que ofrezcan servicios de pagos con QR, adquirencia e infraestructura de aceptación y procesamiento de pagos. Para las personas físicas, ofrecen préstamos personales, transferencias internacionales, remesas y cambios de moneda, además de soluciones para inversión y ahorro o gestión patrimonial. Y en el caso de las instituciones financieras, ofrecen analíticas financieras, scoring, evaluación de riesgo, soluciones de identidad digital, pagos a comercio.

Facturación y financiamiento

Sobre la facturación durante el último ejercicio, el informe detalla que el 50% de las fintech factura menos de US$ 1 millón; el 26% entre US$ 1 millón y US$ 5 millones; el 8% entre US$ 10 millones y US$ 50 millones; el 8% entre US$ 10 millones y US$ 25 millones; el 6% más de US$50 millones; el 5% entre US$ 5 millones y US$ 10 millones; y otro 5% entre US$ 25 millones y US$ 50 millones.

Además, en los últimos 12 meses, casi el 70% de las fintech aumentó su facturación en dólares y manifiesta expectativas de crecimiento.

En detalle, el 68% incrementó su facturación, 26% se mantuvo estable y 6% cayó. Para los próximos 12 meses, el 92% espera que crecerá, mientras que el 6% percibe que se mantendrá estable y el 2% que caerá.

La principal fuente de financiamiento de las fintech en el país es capital propio y reinversión de utilidades (83%). Le siguen inversores ángeles (24%), fondos públicos (ANII, ANDE, etc., 20%), fondos de venture capital (18%), bancos (12%) y otros (8%).

Al respecto, Corcoll observó que “el financiamiento bancario para las fintech tiene gran espacio para crecer”.

Estructura y personal

Sobre la estructura organizacional, predominan las fintech pequeñas y medianas. Los datos más grandes indican que el 35% tiene entre dos y cinco empleados y el 30% entre 11 a 50 empleados; solo 6% tiene entre 76 y 100 empleados, y el 8% más de 100.

“La mayoría mantuvo su dotación de personal en el último año, aunque entre las que reportaron cambios hay más casos de aumento. Para el año 2027, algo más de la mitad de las fintech espera realizar nuevas contrataciones, aunque moderadas”, dijo Corcoll.

En cuanto a las alianzas que establece este tipo de empresas, se concentran fundamentalmente en actores financieros y tecnológicos, con los que también muchas veces compiten. Seis de cada 10 fintech mantiene alianzas o acuerdos comerciales activos específicamente con bancos.

Inteligencia Artificial

El informe destaca que siete de cada 10 fintech encuestadas utilizan tecnología desarrollada principalmente por la propia empresa.

El nivel de utilización de Inteligencia Artificial (IA) es del 69%, tanto en procesos internos o en productos o servicios, y el 8% se encuentra en proceso de incorporarla, según afirman.

La mayoría prevé aumentar su inversión en general en 2027, aunque en forma moderada, y será dirigida a desarrollo tecnológico, marketing e inteligencia artificial.

Alicia Corcoll, gerente senior de Exante.

Cambios regulatorios

El gobierno está promoviendo una serie de cambios en el marco regulatorio en torno al ecosistema fintech y la gran mayoría de estas empresas (77%) considera que esos cambios tendrán un impacto favorable en su negocio, mientras que el 15% considera que no lo tendrá, y solo el 1% comentó que el efecto será negativo.

Consultado por El País, Benítez dijo que la cámara dio la bienvenida al proyecto de ley de Competitividad, aunque estima que algunos puntos son muy generales y hay que “bajarlos a tierra”.

Según Corcoll, la diversidad del sector agrega complejidad a la hora de diseñar las reglas de juego. “Mayor intercambio se necesita para que Uruguay pueda avanzar en Finanzas Abiertas y en otros cambios normativos que están en discusión ya que deben contemplar esas distintas realidades”.

Nota a Martin Benitez, jefe de desarrollo de negocios y gerente para Uruguay de Ripio, en sus oficinas en Montevideo, ND 20230905, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Desafíos del sector

Mientras los desafíos internos para las fintech se concentran en nuevos productos, rentabilidad y costos, los externos están marcados por la regulación, la madurez del mercado y la construcción de alianzas.

La mayoría considera como principal oportunidad la expansión internacional (dado que la mayor parte opera solo en el país) y en recorrer el camino hacia la inteligencia artificial, desarrollo de soluciones para empresas e interoperabilidad financiera.

Los estudios comparados que realizó Exante muestran que el grado de maduración de las fintech en Uruguay es muy similar o levemente más incipiente a lo que se observa en Argentina y Chile.

El estudio de Exante recogió respuestas de 86 fintech, esto es el 43% del universo identificado.