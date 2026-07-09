Fintech uruguaya Infinia captó US$ 13,5 millones de inversión y acelerará el crecimiento en Latam, Asia y África

La fintech uruguaya Infinia, que creó una plataforma que conecta las redes bancarias tradicionales con los sistemas de activos digitales, anunció que logró US$ 13,5 millones en una ronda Serie A.

Según un comunicado al que accedió El Empresario, la ronda, que superó las expectativas de los emprendedores, fue liderada por Bain Capital y Variant Fund, con la participación de Y Combinator, Lattice, Varrock, Reverie, Decacorn, G2 y Tekton Ventures.

La empresa fue cofundada en 2023 por Ianai Urwicz (CEO) y Alejandro Rettig (CTO) y planea utilizar la nueva inyección de capital para acelerar su expansión sus principales mercados operativos en América Latina, África y Asia.

“Los marcos monetarios globales se están adaptando a una era de intensa aceleración tecnológica, donde las redes en cadena de alta velocidad y la automatización programática definen el futuro del comercio. Pero si bien la tecnología evoluciona a un ritmo vertiginoso, la realidad práctica del comercio global es que las empresas aún operan con monedas locales. Ese es precisamente el punto de fricción que resolvemos. Infinia es la capa de infraestructura predeterminada que permite a las empresas en mercados emergentes operar sin problemas a través de las redes en cadena y los servicios financieros tradicionales, preparándose para un mundo donde el dinero se mueve a la velocidad del código”, dijo Urwicz.

Equipo. La fintech Infinia está integrada por 20 colaboradores. Foto: Gentileza Infinia

En concreto, Infinia cierra la brecha entre las redes bancarias nacionales tradicionales y las redes de activos digitales. Según indica la compañía, su plataforma resuelve la fricción "al construir los canales técnicos y regulatorios críticos que interconectan los corredores de compensación tradicionales con la eficiencia del libro mayor digital".

El producto está diseñado con una arquitectura nativa centrada en el cumplimiento normativo por lo que "absorbe la sobrecarga operativa de los mandatos KYC/KYB locales fragmentados y las complejidades bancarias regionales, lo que permite la liquidación automatizada en múltiples divisas y la compensación de tesorería continua en tiempo real".

La firma cuenta con un equipo de 20 empleados y tiene como clientes fintechs, marketplaces y plataformas corporativas globales como Stripe/Bridge, OpenFX, Kast y Despegar.