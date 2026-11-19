Los presidentes de China, Xi Jinping; Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladimir Putin, adoptaron este jueves en Shenzhen una "declaración de paz" al cabo de una cumbre inédita entre los tres. El encuentro se dio en plena guerra entre Washington e Irán y a casi cinco años del comienzo del conflicto en Ucrania.

En el documento, difundido después de la reunión, los tres mandatarios se comprometen a impulsar una reforma de la ONU, proteger la inmunidad diplomática y asegurar el abastecimiento de productos petrolíferos refinados.

Según el texto, los tres jefes de Estado "mantuvieron un intercambio profundo de opiniones sobre la situación internacional actual" y asumieron el compromiso de “defender la estabilidad estratégica y la seguridad internacional”.

Corte Penal Internacional, ONU y armas nucleares

Uno de los puntos de la declaración establece que “la Corte Penal Internacional y otras instituciones similares no deben abusar de su jurisdicción”.

La CPI emitió una orden de detención contra Putin, y la administración de Trump pretende desmantelar ese tribunal. En respuesta a las críticas, el secretario general de la ONU, António Guterres, defendió el papel “crucial” de la Corte para la justicia internacional.

Los tres países también se comprometieron a promover una reforma de Naciones Unidas que le permita afrontar con más eficacia los desafíos globales y “cumpla su misión fundamental de mantener la paz”.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, interviene durante una reunión tripartita con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, en la Villa Kylin, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, en la provincia china de Guangdong (sur), el 19 de noviembre de 2026. Foto: AFP

Ante el impacto de las guerras en Irán y Ucrania sobre la seguridad alimentaria y energética, la declaración prevé “aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados” para asegurar “un flujo estable”.

En materia nuclear, el texto señala que “las tres naciones entablarán un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación nuclear”. El compromiso llega después de que en febrero venciera un tratado bilateral sobre armas atómicas entre Estados Unidos y Rusia. China, que tiene un arsenal más chico, sostiene que Washington y Moscú deben reducir primero los suyos antes de discutir el chino.

Ucrania y las garantías de seguridad

En los márgenes de la APEC, Trump y Putin mantuvieron este jueves su primera reunión bilateral desde agosto de 2025. Luego el presidente estadounidense se reunió con Xi, por tercera vez en lo que va del año, para consolidar lo que describió como una “relación muy especial”.

La cumbre alimentó el temor de que los tres líderes buscaran repartirse el mundo en esferas de influencia, por ejemplo, con decisiones sobre Ucrania tomadas sin Kiev ni Europa.

Desde Berlín, el enviado estadounidense Jared Kushner, yerno de Trump, intentó tranquilizar a los aliados de Ucrania. Aseguró que el presidente quiere “concluir un acuerdo con Europa a su lado” y que está dispuesto a ofrecerle a Kiev una garantía de seguridad similar a la cláusula de defensa mutua de la OTAN, aunque subrayó que Washington también debe proteger sus propios intereses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en una reunión trilateral con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, en Kylin Villa, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, en la provincia china de Guangdong (sur), el 19 de noviembre de 2026. Foto: AFP

Por el lado europeo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió reabrir la discusión sobre el ingreso de Ucrania a la OTAN.

Cómo fue la cumbre Xi-Putin-Trump en Shenzhen

La reunión fue a puerta cerrada, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y se extendió durante una hora y 20 minutos.

El contexto era complejo: la ofensiva militar que Rusia lanzó sobre Ucrania en 2022, el caos en Oriente Medio tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, y el ascenso de una China que busca ampliar su influencia en Asia.

El presidente de China, Xi Jinping, interviene durante una reunión tripartita con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la Villa Kylin, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en Shenzhen, en la provincia meridional china de Guangdong, el 19 de noviembre de 2026. Foto: AFP

Alrededor de una mesa redonda con un arreglo de flores rosadas en el centro, los tres líderes se refirieron en sus discursos de apertura a las armas nucleares, la guerra en Ucrania y la seguridad energética, entre otros temas.

“Nuestros países tienen muchos intereses convergentes en lo que respecta a la resolución de conflictos regionales, incluido, por supuesto, el conflicto en Ucrania”, dijo Putin al comenzar el encuentro.

Trump sostuvo que estaban haciendo “historia”, y Putin coincidió en que habían escrito una nueva “página en la historia de la diplomacia”.

La agenda de la APEC

La cumbre de la APEC quedó opacada por el encuentro trilateral. Había comenzado con un llamado de Xi a “reducir las barreras al comercio y la inversión”.

América Latina estuvo representada por los presidentes de México, Claudia Sheinbaum; de Perú, Keiko Fujimori, y de Chile, José Antonio Kast.

El mandatario chileno, de ultraderecha, afirmó que su país “quiere liderar” el cambio que trae la inteligencia artificial. “Tenemos cobre, litio que el mundo necesita”, subrayó.

Sheinbaum, por su parte, sostuvo que “las transformaciones científicas, tecnológicas, la inteligencia artificial abren enormes posibilidades”, aunque advirtió que también generan “profundas desigualdades”.

Desde arriba: el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong; el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul; el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim; el primer ministro de Canadá, Mark Carney; el primer ministro de Australia, Anthony Albanese; el presidente de Vietnam, To Lam; el presidente de Rusia, Vladímir Putin; el presidente de China, Xi Jinping; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, posan para una foto de grupo durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen Foto: AFP

Más allá de sus diferencias, todos los líderes posaron con bufandas a juego para la tradicional “foto de familia” de la APEC.

Con información de AFP