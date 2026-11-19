El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, mantuvieron este jueves una reunión bilateral en Shenzhen (China), en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y antes de la cumbre trilateral con el presidente chino, Xi Jinping. El encuentro duró unos 40 minutos, según el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, que lo estimó en entre 35 y 40. No se anunciaron resultados ni hubo declaración conjunta, y Putin no habló durante la parte abierta a la prensa.

La reunión comenzó cerca de las 12:15 hora local, en agosto de 2025. Se realizó en el Centro Internacional de Intercambios de Shenzhen, sede de la APEC, después de la sesión plenaria de la cumbre.

Fue la primera reunión formal entre ambos mandatarios desde la cumbre de Anchorage (Alaska), en agosto de 2025, aunque según el Kremlin ya habían tenido un breve encuentro informal el miércoles. Por Estados Unidos asistieron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Por Rusia, el canciller Serguéi Lavrov, el ministro de Finanzas Antón Siluánov, Ushakov y el enviado especial Kirill Dmítriev.

La versión del Kremlin

Ushakov dijo que ninguna de las dos partes hizo declaraciones de especial relevancia y que el encuentro tuvo un carácter preparatorio para la cumbre trilateral con Xi. Dmítriev, por su parte, afirmó que ambos líderes están comprometidos con una solución pacífica y acusó a los europeos de intentar obstaculizar el diálogo. Según la agencia rusa TASS, Ushakov señaló además que Putin se retiró de buen humor.

Trump to Putin:



Who is he? It's my friend. Nice to see you. pic.twitter.com/WXoYtBzfLi — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Trump dijo que la reunión con Putin “preparó el terreno” para la trilateral con Xi. Más tarde, durante esa cumbre, Putin informó que en la bilateral con Trump se le había dedicado “mucha atención” al conflicto en Ucrania, a iniciativa del presidente estadounidense.

La guerra en Ucrania, el tema de la reunión Trump-Xi en Shenzhen

Ucrania fue el tema principal de la reunión, aunque ningún representante ucraniano participó. La Casa Blanca había dicho que la guerra no estaría en la agenda, pero Trump anticipó el 16 de noviembre que el tema iba a surgir. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reiteró que las cuestiones relativas a Ucrania deben decidirse con la participación de su país.

Zelenski había manifestado en varias ocasiones su disposición a una cumbre trilateral con Trump y Putin en territorio neutral. El Kremlin respondió que Putin solo se reuniría con él en Moscú.

El mismo día, los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se reunían en Berlín con funcionarios ucranianos y europeos para tratar garantías de seguridad y un plan de reconstrucción para Ucrania. Según el portal Axios, una de las principales cuestiones abiertas sigue siendo si Europa participará en las negociaciones con Rusia.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, en conferencia de prensa, en Oslo Foto: AFP

Moscú descartó un alto al fuego mientras continúen las negociaciones. En los días previos a la cumbre, drones y misiles ucranianos dañaron gravemente el puente de Kerch, que une Rusia con la península de Crimea, y Rusia continuó sus ataques contra la red eléctrica de Ucrania.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asisten a una reunión al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, en la provincia meridional china de Guangdong, el 19 de noviembre de 2026. AFP

Desde la invasión de Ucrania en 2022, Putin evitó la mayoría de las cumbres internacionales. En Shenzhen participó en el banquete y en la foto oficial de la APEC, en un lugar central junto a Xi. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, y el de Canadá, Mark Carney, dijeron que participaban por respeto al país anfitrión, y aclararon que sus gobiernos mantienen su posición sobre Ucrania.

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo que en Europa existía el temor de que se repitiera lo ocurrido en la cumbre de Anchorage.

En Estados Unidos, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, sostuvo que Xi y Putin estaban manipulando a Trump, en declaraciones realizadas este miércoles en el Congreso.

El 9 de octubre, Trump anunció un acuerdo con Putin para que Rusia volviera a vender diésel y el Departamento del Tesoro suspendió las sanciones a ese combustible hasta abril de 2027.

En esta fotografía de grupo distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, estrecha la mano del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio AFP

Una semana después, Trump suspendió por decreto un amplio paquete de sanciones contra Rusia que él mismo había firmado como ley. Zelenski calificó el acuerdo del diésel como un “regalo” para Putin.

El resultado de la cumbre Trump-Xi-Putin

La cumbre trilateral terminó con una declaración conjunta en la que los tres mandatarios afirmaron que “nadie ganaría una guerra nuclear”. El texto no incluyó compromisos específicos sobre Ucrania ni mencionó la guerra en Irán.

El documento final se limitó a cuatro puntos: una reforma de Naciones Unidas, la cooperación para aumentar la producción y el suministro de derivados del petróleo, una crítica al funcionamiento de la Corte Penal Internacional (CPI) y el compromiso de abrir un diálogo sobre reducción de riesgos nucleares. No estableció metas concretas ni plazos para avanzar en el desarme.

La reunión duró alrededor de una hora y veinte minutos y tuvo lugar en el hotel Kylin Villa.

Xi, Trump y Putin se sientan a una mesa redonda con flores en su cumbre en China Foto: Sergey Bobylev/EFE.

Xi, el anfitrión, afirmó al inicio de la cita que la "interacción positiva" entre las tres potencias "no es una opción, sino una obligación", mientras que Putin aseguró que comparten intereses en la resolución de conflictos internacionales, incluido el ucraniano.

"La historia es el mejor libro de texto", señaló el mandatario chino, quien instó a aprender de las experiencias del pasado y recordó que los tiempos en los que los países podían vivir como "territorios aislados" han quedado atrás.

Con información de EFE y AFP