Los presidentes de las tres mayores potencias nucleares, el estadounidense Donald Trump, el ruso Vladimir Putin y el chino Xi Jinping, aseguraron este jueves en una declaración conjunta tras su histórica cumbre que "nadie ganaría una guerra nuclear".

El documento recoge en uno de sus puntos el compromiso de las tres potencias nucleares de "prevenir la proliferación nuclear" y de "mantener un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares".

Además, anunciaron que acordaron "aumentar la producción y suministro de petróleo" .Destacaron la importancia de garantizar "un flujo estable de energía" ante un contexto de tensiones para el suministro energético internacional por la guerra en Irán y la situación en el estrecho de Ormuz, vía clave para el tránsito de petróleo, especialmente para los países asiáticos.

Otro punto clave de la declaración conjunta de las potencias es la idea de reformar la ONU con el objetivo de que la organización "afronte con más eficacia" los desafíos globales y "cumpla su misión fundamental de mantener la paz y la seguridad internacionales", de acuerdo con el texto.

Los mandatarios se reunieron este jueves de manera inédita en Shenzhen. La reunión duró alrededor de una hora y veinte minutos y tuvo lugar en el hotel Kylin Villa, en los márgenes de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), que comenzó la víspera en Shenzhen y concluye este jueves.

Los presidentes de China, Xi Jinping; Estados Unidos, Donald Trump; y Rusia, Vladímir Putin. Foto: Agencia EFE.

Xi, el anfitrión, afirmó al inicio de la cita que la "interacción positiva" entre las tres potencias "no es una opción, sino una obligación", mientras que Putin aseguró que comparten intereses en la resolución de conflictos internacionales, incluido el ucraniano.

"La historia es el mejor libro de texto", señaló el mandatario chino, quien instó a aprender de las experiencias del pasado y recordó que los tiempos en los que los países podían vivir como "territorios aislados" han quedado atrás.

Trump, Putin y Xi. Los tres presidentes más poderosos en funciones. Foto: intervención El País / AFP fotos.

Xi defendió que las grandes potencias tienen "responsabilidades especiales" y deben trabajar conjuntamente para afrontar los desafíos globales, preservar la estabilidad estratégica y contribuir a la paz internacional.

Guerra en Ucrania y el arreglo de conflictos regionales

Por su parte, Putin aseguró en su alocución inicial que Rusia, China y Estados Unidos tienen "muchos intereses en común, en particular en lo que respecta al arreglo de conflictos regionales", entre los que mencionó expresamente Ucrania.

El mandatario ruso explicó que había abordado el conflicto tanto en su reunión bilateral del miércoles con Xi como en la mantenida este jueves con Trump, en la que, según dijo, dedicaron "mucha atención" al conflicto por iniciativa del estadounidense.

Putin defendió que las tres potencias pueden contribuir al fortalecimiento de la seguridad internacional "si cooperan de forma constructiva", como socios y "sobre la base del respeto mutuo y del equilibrio de intereses".

Trump, por su parte, confirmó al comienzo de la reunión que la guerra entre Rusia y Ucrania formaría parte de las conversaciones y señaló que previamente había tenido ocasión de abordarla de manera "extensa" con Putin.

"Creo que él y yo esperamos que el otro bando quiera ver el fin de la guerra", afirmó el estadounidense, en referencia a Ucrania.

Reducir armas nucleares y rebajar el riesgo de que sean usadas

Trump hizo un alegato en su intervención al inicio del encuentro para reducir sus respectivos arsenales nucleares y pidió garantías para que "estas armas no sean usadas nunca" por ningún país.

"Como los tres mayores poderes nucleares de largo, EE.UU., Rusia y China estamos en una capacidad única de dialogar cómo reducir el número de armas nucleares y también de rebajar el riesgo de que esas armas sean jamás usadas", dijo

Trump, que a ratos se desviaba de su discurso escrito en papel, afirmó no obstante que "francamente es difícil abandonar las armas nucleares, porque una vez las tienes es difícil abandonarlas como líder de un país", y añadió: "así funciona el mundo".

"Tenemos que cooperar para combatir la amenaza de proliferación nuclear en otros países del mundo. Eso es lo que estamos haciendo en Irán, que jamás tendrá un arma nuclear", aseguró Trump frente a Xi y Putin.

Por su parte, Xi dijo que las armas nucleares son una "espada de Damocles" y pidió una prohibición de armas atómicas y su eliminación completa.

El líder chino dijo que los tres países deben hacer lo posible para prevenir una guerra nuclear, cumplir los tratados internacionales, mantener la estabilidad mundial y no "cruzar líneas rojas".

EFE