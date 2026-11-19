El nuevo líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes estadounidense, Hakeem Jeffries, prometió ayer miércoles investigaciones a fondo contra el presidente Donald Trump tras ser nominado por su partido para convertirse en el primer negro que presida la Cámara Baja.

Los demócratas, que arrasaron en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, eligieron a Jeffries en una votación a puerta cerrada.

El nuevo Congreso entra en funciones en enero, y Jeffries, de 56 años, deberá ser ratificado por la mayoría de los 435 miembros de la Cámara, que para entonces estará en manos de los demócratas.

El partido opositor al presidente Trump ha prometido que intentará revertir las políticas del republicano y que abrirá investigaciones sobre todos los aspectos de su administración y su familia.

“Vamos a luchar para garantizar que, ante la corrupción, el caos y la crueldad sin precedentes que sufre el pueblo estadounidense, los demócratas de la Cámara de Representantes hagan rendir cuentas a los corruptos, no por motivos partidistas, sino por motivos patrióticos”, afirmó Jeffries ante la prensa.

Jeffries obtuvo 251 de los 262 votos lo que le sitúa por encima de los 218 votos que marcan la mayoría necesaria para ganar en la votación definitiva que se celebrará en la Cámara de Representantes el 3 de enero, cuando se constituya el nuevo Congreso que salió de las urnas en las elecciones de medio mandato.

La votación de este miércoles, secreta y en una reunión a puerta cerrada, es más un acto simbólico que muestra que la mayoría de los demócratas en la Cámara lo apoyan. Algunos de los aliados de Jeffries habían expresado el deseo de que fuera elegido “por aclamación”, pero el político pidió una votación nominal, para dar a cada demócrata la oportunidad de evaluar su experiencia, su historial y su visión.

Jeffries, que sustituyó a Nancy Pelosi en el cargo, ha ejercido de líder de la minoría demócrata desde el 3 de enero de 2023.

La votación del miércoles, en las que Jeffries obtuvo solo 11 votos en contra, muestra que en las filas demócratas no hay una oposición a que se convierta en el próximo presidente de la Cámara, ya que, hasta el momento, solo algunos legisladores han mostrado abiertamente su oposición, como Angela Gonzales-Torres, congresista por California, y Don Leonard, representante por Ohio.

En la votación del 3 de enero cada miembro de la Cámara de Representantes deberá ponerse de pie y anunciar su voto en una ceremonia pública.

Los demócratas tienen una elección más complicada para elegir quién liderará su grupo en el Senado, ya que hay una disputa entre el veterano político neoyorquino Chuck Schumer y el progresista Chris Van Hollen, del estado de Maryland.

Arrebatar escaños La mayor ventaja en el Senado desde 2010 El Partido Demócrata ha logrado en el Senado su mayoría más amplia desde 2010, alcanzando los 56 escaños, tras imponerse en Alaska en las elecciones de medio mandato celebradas el pasado 3 de enero. La victoria de la demócrata Mary Peltola en Alaska, proyectada el martes por la noche, completa el reparto de escaños dos semanas después de las elecciones y deja al bloque demócrata con una mayoría de 56 senadores frente a los 44 republicanos. El resultado confirma el mejor escenario al que aspiraban los demócratas en estas elecciones legislativas: arrebatar a los republicanos nueve de los cien escaños de la Cámara Alta.

El ala “izquierdista”

Los demócratas ha aumentado sus representantes en el Congreso, y aunque el ala “izquierdista” habían amenazado con retirar su apoyo a Jeffries, finalmente no presentaron ningún rival.

Este bando busca concesiones de Jeffries en cuestiones que van desde el apoyo militar estadounidense a Israel hasta la influencia del dinero en la política.

Jeffries saludó la composición del próximo Congreso como “la más diversa de la historia” del país. “Sabemos que lo que une a la gente son los desafíos que viven los estadounidenses de todos los orígenes”, explicó.

Jeffrey se había reunido el martes con legisladores “izquierdistas” para tratar asuntos como Israel y la atención sanitaria.

Alexandria Ocasio-Cortez, una congresista hispana de esa ala del partido, y potencial candidata a las primarias demócratas para la presidencia, le dio su respaldo.

Ocasio-Cortez elogió lo que describió como “un avance muy real y un compromiso con garantizar atención sanitaria para todos los estadounidenses”, informó Politico.

Entrevistada recientemente, Ocasio-Cortez rehusó aclarar si esa cobertura sanitaria universal debería incluir a los inmigrantes indocumentados.

El coste de la vida, y en especial el precio de los combustibles, provocó en gran parte la victoria aplastante de los demócratas.

Ayer Jeffries agradeció la nominación para presidir la Cámara de Representantes y realizó un alegato en contra del “demasiado caro” coste de vida en Estados Unidos, algo que “no es aceptable en uno de los países más ricos del mundo”.

“Los vemos, los escuchamos, los sentimos. Los demócratas estamos comprometidos con hacer la vida más fácil para ustedes”, declaró el demócrata. “La gente se está ahogando en esta economía republicana, y los demócratas de la Cámara estamos comprometidos a revertir esa situación desde el primer día”, dijo. “Vamos a luchar incansablemente por una América asequible”, añadió.

Con información de EFE y AFP