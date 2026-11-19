El maletín nuclear, más conocido en Rusia como 'chemodanchik', acompaña al presidente ruso, Vladímir Putin, en su visita a China, según mostró la televisión pública rusa en un reportaje desde la ciudad de Shenzhen.

"¿Es ese el maletín nuclear?", inquirió el conocido periodista y diputado ruso Yevgueni Popov, a lo que el diplomático ruso respondió afirmativamente. Popov insistió: "¿Ese mismo?". Y su interlocutor repitió: "El mismo".

Precisamente, Putin se reunió con los líderes de las otras dos principales potencias nucleares del planeta, el estadounidense Donald Trump y el chino Xi Jinping.

Los presidentes de China, Xi Jinping; Estados Unidos, Donald Trump; y Rusia, Vladímir Putin. Foto: Agencia EFE.

Trump ha expresado su interés en hablar en la tripartita sobre el desarme nuclear después de que expirara el START 3, el último tratado de desarme estratégico vigente entre Moscú y Washington. China se niega a limitar su arsenal, mientras Rusia insiste en incluir en futuros acuerdos a Francia y el Reino Unido.

Bombarderos Tu-95 en Vietnam, gira a Tayikistán y el puente de Crimea

Además, en un aeródromo de la vecina Vietnam se encuentran dos bombarderos nucleares rusos Tu-95, parte de la tríada nuclear rusa, junto a submarinos atómicos y misiles intercontinentales, que escoltan también al mandatario ruso en su gira asiática, ya que mañana estará en la centroasiática Tayikistán.

Según medios rusos, la última vez que el maletín nuclear ruso apareció en público fue en 2023, coincidiendo con otra visita del jefe del Kremlin a Pekín.

Ucrania atacó este jueves por tercera vez esta semana el puente de Crimea, uno de los principales símbolos materiales de los 26 años que Putin lleva en el poder.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin. Foto: AFP

EFE.