Países europeos y asiáticos celebran con cautela la decisión de la Corte Suprema contra aranceles de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer sábado que aumentará los aranceles globales de Estados Unidos del 10% al 15% con efecto inmediato, en respuesta al importante revés que la Corte Suprema le propinó el día anterior a su agresiva política comercial. Mientras tanto, países de la Unión Europea (UE) se mostraron afianzados y a favor de mantener una posición unida ante los hechos que ocurren en EE.UU. y que los afecta directamente. Otros países, como los asiáticos también apelaron a la cautela ante el revés de Trump.

“Como presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, los aranceles globales del 10% anunciados el día anterior, hasta el nivel totalmente autorizado del 15%”, escribió en su red Social Truth. Este aumento se basa en una “revisión exhaustiva” del fallo del máximo tribunal estadounidense, declaró, denunciando una vez más esa decisión como “ridícula” y “extraordinariamente antiestadounidense”.

El viernes, había anunciado desde el Despacho Oval la firma de una orden ejecutiva que imponía un nuevo arancel global del 10%. El nuevo arancel estaba previsto para entrar en vigor el 24 de febrero por un período de 150 días, con exenciones sectoriales, en particular para la industria farmacéutica y para los bienes que ingresan a Estados Unidos en virtud del acuerdo con México y Canadá, según declaró la Casa Blanca en un comunicado de prensa.

Esta nueva tasa se aplica a los países o bloques que han firmado acuerdos comerciales con Washington, como la Unión Europea (UE), Japón, Corea del Sur y Taiwán, que, por ejemplo, acordaron un arancel máximo del 15%.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca. Foto: AFP

El viernes, los principales socios comerciales de Estados Unidos recibieron la decisión del Tribunal Supremo con interés, pero con cautela. “Queremos seguir exportando (...) y hacerlo bajo las normas más justas posibles (...) y no estar sujetos a decisiones unilaterales”, declaró Macron ayer sábado, añadiendo que es necesario un enfoque sereno.

Según el fallo judicial, emitido por una mayoría de seis de los nueve jueces, Trump no puede justificar estos aranceles alegando una emergencia económica. Esta opinión contundente es aún más notable dado que la Corte Suprema está compuesta principalmente por jueces conservadores y se ha alineado repetidamente con el Partido Republicano.

Trump impuso estos aranceles basándose en una ley de 1977 que, en teoría, autoriza al poder ejecutivo a actuar en el ámbito económico sin la aprobación previa del Congreso cuando se identifica una “emergencia económica”. Sin embargo, según el presidente del tribunal supremo, John Roberts, el jefe de Estado debe “demostrar una clara autorización del Congreso” para implementar los aranceles.

Los aranceles recaudados por las autoridades estadounidenses y afectados por la decisión de la Corte Suprema superaron los 130 mil millones de dólares en 2025, según analistas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington. Foto: AFP

Francia y Alemania

No solo Francia, sino también Alemania y otros países europeos, se manifestaron ayer sábado en favor de una respuesta “clara” y unida de la Unión Europea al nuevo arancel general impuesto por el presidente Trump.

El jefe del gobierno de Alemania, Friedrich Merz, adelantó que antes de su próxima visita a la Casa Blanca impulsará una “posición clara” de la UE sobre la nueva medida de Washington, aunque ya adelantaron la idea de que instarán a la rebaja de aranceles.

“Tendremos una posición europea muy clara sobre este tema, porque la política aduanera es competencia de la UE, no de los Estados miembros individuales”, dijo Merz a la cadena alemana ARD. “Estaré en Washington dentro de poco más de una semana (...) Y viajaré a Washington con una posición europea común”, añadió.

En tanto, el ministro francés de comercio Exterior, Nicolas Forissier, dijo que será “necesario” alcanzar una reacción unificada de la UE. “Estamos en contacto estrecho con la Comisión Europea [el brazo ejecutivo de la UE] y los Estados miembros para proceder a su análisis y evaluar sus consecuencias”, explicó en un mensaje transmitido por su oficina.

Por su lado, Macron mostró satisfacción ayer por los “contrapoderes” que han actuado en Estados Unidos contra las medidas arancelarias impuestas por Trump, e insistió en que quiere relaciones comerciales con reglas “más leales” y “no sufrir decisiones unilaterales”.

El primer ministro británico, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron. Foto: AFP

En declaraciones a la prensa durante la inauguración del Salón de la Agricultura de París, Macron se felicitó de que haya “poderes y contrapoderes en las democracias”, en una clara alusión a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que el viernes dio un revés al mecanismo utilizado por Trump para su controvertida política arancelaria.

Horas antes, el ministro francés de Economía, Roland Lescure, tampoco había querido adelantarse cuando se le preguntó por los efectos que tendría la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos.

En particular, sobre la cuestión de un posible reembolso de los aranceles que se han tenido que abonar con el dispositivo de aranceles censurado por el Supremo, Lescure señaló que eso corresponderá determinarlo “a la Administración estadounidense, y en particular a la Justicia”.

Asiáticos

Varios países y regiones de Asia respondieron ayer sábado al fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que invalida la mayoría de los aranceles impuestos por la Administración Trump desde el pasado abril, así como a la nueva tasa global que el mandatario firmó como respuesta a la resolución. Tokio descarta que la invalidación de los gravámenes afecte a inversiones pactadas previamente -de acuerdo con el diario económico Nikkei-, mientras Taiwán y Hong Kong prevén un efecto “limitado” del nuevo arancel global, y China no se ha pronunciado por el momento.

Las autoridades surcoreanas convocaron una reunión de emergencia -según la agencia de noticias Yonhap- para evaluar el impacto de la invalidación de tasas. Indonesia indicó que mantendrá “nuevas conversaciones” con Washington”.

Un miembro de los medios de comunicación coloca su equipo frente a la Corte Suprema en Washington, DC. Foto: AFP

polémica por aranceles Incertezas pese a fallo de la Corte El vicecanciller y ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, señaló ayer sábado que pese al fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que invalida la mayoría de los aranceles impuestos por la Administración del presidente Donald Trump desde el pasado abril la incertidumbre se va a mantener a medio plazo. “Pese a la sentencia sigue habiendo aranceles específicos en sectores centrales como el automóvil y el acero. Y Trump ya ha anunciado nuevos aranceles. Por ello la incertidumbre sigue siendo grande”, dijo en una entrevista con el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung. El número dos del canciller Friedrich Merz destacó que los aranceles perjudican a la economía a ambos lados del Atlántico y, en especial, a los ciudadanos de Estados Unidos. “Nuestra respuesta seguirá siendo construir a nivel global nuevas relaciones comerciales, firmar acuerdos de libre comercio, proteger nuestra industria y fortalecer la independencia y soberanía de Europa”, dijo el político socialdemócrata. Klingbeil subrayó que si los países europeos se mantienen unidos, nadie les podrá “chantajear”. “Cuando Trump amenazó con aranceles en la cuestión de Groenlandia, los europeos nos mostramos tan claros y unidos que el presidente de EE. UU. cedió. Tenemos que mantener esa postura. Quiero que hagamos a Europa tan fuerte que nadie nos pueda chantajear”, dijo. Se trata de la primera reacción del Gobierno alemán después de que la Corte Suprema estadounidense determinase el viernes, con una clara mayoría de 6-3, que el Gobierno de Trump se extralimitó en los poderes invocados para imponer gran parte de sus gravámenes a sus socios comerciales. Como respuesta a la resolución, que invalida los “aranceles recíprocos” y otros gravámenes generalizados impuestos por Trump, con un tipo mínimo del 10%, el mandatario firmó un arancel global del 10 % sobre todos los países y ayer habló del 15%. EFE



El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, sube a bordo del Air Force One. Foto: AFP

Aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, hablan durante una conferencia de prensa en la Sala Brady de Prensa de la Casa Blanca, en Washington, D.C., el pasado 20 de febrero. Ayer sábado Trump retomó el tema de su estrategia comercial, ante la opinión pública y también anunció una conferencia de prensa esta semana para hablar sobre el fallo de la Corte Suprema contra gran parte de sus aranceles impuestos a todos los países del mundo, según informó la portavoz Karoline Leavitt.