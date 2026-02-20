Suprema Corte de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles del presidente Donald Trump

La Suprema Corte de Estados Unidos determinó este viernes que el presidente Donald Trump violó la ley federal cuando, de forma unilateral, impuso altos aranceles a los países con los que tiene relaciones comerciales, según informó CNN.

El dictamen implica una fuerte derrota para la Casa Blanca del republicano, en un tema que ha sido central para la política exterior y la agenda económica del presidente. La moción fue aprobada con seis votos a favor y tres en contra. El tribunal es de mayoría conservadora.

"El presidente utiliza una facultad extraordinaria para imponer aranceles que tienen un monto, duración y alcance ilimitados. En vista del contexto constitucional de dicha facultad, se debe tener una autorización clara del Congreso para ejercerla", afirmó el presidente de la Suprema Corte, John Roberts. La Suprema Corte determina, entonces, que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional "no autoriza al presidente a imponer aranceles".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la reunión inaugural de la Junta de Paz Foto: AFP

El máximo tribunal, de mayoría conservadora, decidió por seis votos contra tres que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional "no autoriza al presidente a imponer aranceles".

¿Qué va a pasar con el dinero recaudado?

Según consignó el medio especializado en negocios Bloomberg, los jueces no llegaron a abordar el alcance del derechos de los importadores a recibir reembolsos. La resolución de ese asunto quedaría en manos de un tribunal inferior, por lo que queda planteada la pregunta de qué sucederá con todo el dinero que la administración de Trump recaudó en base a los aranceles.

De acuerdo a CNN para el 14 de diciembre de 2025 el gobierno federal había recaudado 134 mil millones de dólares.

Estados Unidos impuso un arancel del 10% a las exportaciones uruguayas el 2 de abril de 2025, cuando lanzó una batería de gravámenes en una fecha bautizada por el republicano como "día de la liberación".

Comisión Europea solicitó que se reduzcan los aranceles tras dictamen

La Comisión Europea pidió este viernes a Estados Unidos que reduzca los aranceles comerciales después de que el Tribunal Supremo de este país haya declarado ilegales los gravámenes que el presidente Donald Trump ha impuesto al resto del mundo desde su llegada a la Casa Blanca.

"Las empresas de ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y la previsibilidad de la relación comercial. Por lo tanto, seguiremos abogando por aranceles bajos y trabajando para reducirlos", dijo el portavoz de Comercio del Ejecutivo Comunitario, Olof Gil, en un comunicado.

El portavoz añadió que Bruselas está analizando la sentencia y que está en contacto con la administración estadounidense para saber cómo pretende aplicarla.

Con información de Agencia EFE