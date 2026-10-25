Histórica inversión de 10.000 millones de euros une Italia y Austria mediante un túnel de 64 kilómetros

La ingeniería civil europea alcanzó un hito histórico con la perforación de las últimas capas de roca bajo los Alpes, un avance clave en la construcción de un túnel de 64 kilómetros que conectará directamente Italia y Austria.

Esta megaobra, denominada túnel de base del Brennero, tendrá un costo estimado de 10.000 millones de euros y se perfila como una de las conexiones ferroviarias subterráneas más largas del mundo.

El proyecto busca transformar el transporte de pasajeros y mercancías en el continente para agilizar el tránsito internacional entre el norte de Europa y el Mediterráneo, atravesando las barreras geográficas de la cordillera alpina

Tras la fase clave de excavación, las autoridades estiman que la infraestructura optimizará los tiempos de viaje y reducirá de manera drástica el tráfico de camiones pesados por las rutas de montaña. Por este paso transitan cada año cerca de 2,5 millones de camiones y aproximadamente 14 millones de vehículos particulares, además de 50 millones de toneladas de mercaderías.

Ilustración del túnel de base del Brennero. Foto: bbt-se.com.

Cómo es la megaobra ferroviaria que une Italia y Austria

La construcción del túnel de base del Brennero requirió el uso de tecnología avanzada de perforación para atravesar la sólida roca de los Alpes a gran profundidad.

Esta infraestructura cuenta con dos tubos principales de circulación ferroviaria complementados por galerías de emergencia y servicios, garantizando estrictos estándares de seguridad para la operativa internacional. La financiación de los 10.000 millones de euros fue asumida de forma conjunta por los gobiernos de Italia y Austria, con un fuerte respaldo económico y estratégico de la Unión Europea a través de la red transeuropea de transporte.

Según lo proyectado por la empresa, el servicio de pasajeros alcanzará velocidades de 250 km/h, permitiendo reducir los tiempos de viaje de 80 a cerca de 25 minutos. Por otro lado, los servicios de trenes de carga circularán a 160 km/h.

Se proyecta que el túnel entre la ciudad italiana de Fortezza y la ciudad austríaca de Innsbruck reducirá el tiempo de viaje de 80 a 25 minutos. Foto: bbt-se.com.

Una vez finalizadas las tareas de instalación de vías férreas, sistemas de señalización y pruebas técnicas de seguridad, la inauguración oficial del corredor está prevista para los próximos años, aunque sin un plazo exacto aún, consolidando un cambio estructural en la movilidad del centro de Europa.