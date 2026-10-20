Uros-Z, el "barco fantasma" que quedó a la deriva en el río Paraná tras los efectos de El Niño

El buque Uros Z, de 107 metros de eslora, se hizo famoso como el "buque fantasma del Paraná". Si bien fue diseñado para transportar productos químicos, su construcción quedó inconclusa y permaneció varado durante décadas. Sin embargo, la creciente del río ocasionada por el fenómeno de El Niño rompió sus amarras y arrastró la estructura hasta la provincia argentina de Corrientes.

El medio local Diario Época explicó que la semana pasada la embarcación cortó sus amarras en Astilleros Corrientes y quedó a la deriva por casi dos kilómetros, hasta quedar varado frente al sector de los barrios Quilmes y Los Astilleros.

Al estar en desuso, el buque no cuenta con luces ni boyas que permitan a los navegantes detectarlo a tiempo. La estructura de hierro tiene 14,5 metros de manga y 6,70 metros de puntal.

La historia del Uros Z

La embarcación fue diseñada en 1990 para ser un buque tanque con bodegas de acero inoxidable. Sin embargo, la empresa que había ordenado la compra quebró, por lo que la obra quedó inconclusa y por eso no tiene matrícula oficial.

Según informó el diario Clarín, el barco quedó en manos del estado argentino, pero nadie lo retiró del astillero. Miguel Gutnisky, dueño de la empresa Astilleros Corrientes, declaró al medio local Norte de Corrientes en 2018 que la embarcación todavía tenía valor.

"Se puede continuar la construcción o venderlo así como está. Tiene un motor nuevo y como iba a ser un buque químico, tiene las bodegas de acero inoxidable, que son carísimas. Todo eso vale millones, es plata del Estado que perfectamente se podría recuperar", afirmó. Además, señaló que "solo el motor con la caja" estaban valuados en cerca de "dos millones de dólares".