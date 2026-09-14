Joven sobrevive tres días en el mar tras volcarse barco pesquero en Alaska: su hermano y su primo murieron

Un joven de 15 años sobrevivió tres días en el mar después de que una embarcación pesquera volcara frente a una isla de Alaska, lo que causó la muerte de su hermano mayor y de su primo.

El adolescente fue rescatado el lunes tras ser hallado sobre la embarcación volcada a unas 4 millas al este de la isla St. Lawrence, en el mar de Bering, según informó la Guardia Costera en un comunicado de prensa.

🇺🇸 | Chico de 15 años rescatado tras dos días en la cima de un bote volcado en Alaska. pic.twitter.com/G0YuliS6LJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 14, 2026

Darren Toolie-Noongwook dijo que su familia está de luto por la muerte de su hermano Sidney, quien sostenía a la familia, y que consentía mucho a Parker, el hermano adolescente que sobrevivió.

Un video obtenido por KTUU, afiliada de NBC en Anchorage, mostró el momento en que el adolescente fue rescatado. El joven, que aparenta llevar una sudadera con capucha negra debajo de un abrigo, con pantalones verdes y botas negras, aparece arrodillado sobre la embarcación.

El grupo iba en una embarcación pesquera de 18 pies cerca de la isla cuando volcó. La Guardia Costera dijo que fue notificada la noche del domingo de que la embarcación estaba retrasada, pero que no pudo iniciar la búsqueda hasta la mañana siguiente debido al tiempo y a la baja visibilidad. La última vez que se vio la embarcación fue el viernes, cuando zarpó de Savoonga.

Toolie-Noongwook dijo que la familia trabaja en la pesca comercial, lo que les exige permanecer en el agua durante días seguidos. “Cuando el motor quedó atrapado en la línea de pesca, intentaron desenredarla, pero no pudieron por lo enredada que estaba”, dijo Toolie-Noongwook, al relatar lo que Parker le contó a la familia. “Así que se quedaron ahí, y más tarde, al final de la noche, el tiempo empeoró y la embarcación se volcó”.

El relato del joven

Sidney corría a buscar un chaleco salvavidas para Parker cuando quedó enredado en las líneas y la embarcación se volcó. Parker y su primo pudieron trepar juntos a la parte superior de la embarcación volteada, pero Sidney fue “el primero en irse”, dijo Toolie-Noongwook.

Parker y su primo permanecieron juntos durante la noche hasta que, según Toolie-Noongwook, su primo empezó a entrar en pánico.

“El otro miembro de la tripulación —nuestro primo— empezó a desesperarse y se lanzó al agua”, dijo. “Solo nadó entre cinco y seis pies y, lamentablemente, se ahogó”.

Parker se quedó solo en la parte superior de la embarcación, pero se sentía seguro al saber que su hermano mayor “lo estaba cuidando”, dijo Toolie-Noongwook.

Auroras boreales en Alaska. Foto: Unsplash.

“Estuvo de rodillas, rezando todo el tiempo”, dijo Toolie-Noongwook. “Dijo que creía que lo lograría. Creía que lo iban a encontrar y que estaría a salvo, y así sucedió”.

Según la Guardia Costera, el adolescente fue localizado alrededor de las 3 p.m. del lunes y rescatado por el Northwest Explorer, una “embarcación cercana de buenos samaritanos”, con la ayuda del personal de guardia en el centro de mando del Distrito Ártico de la Guardia Costera.

“Antes de abandonar el lugar para reabastecerse de combustible, la tripulación aérea del HC-130 desplegó una línea de bengalas para guiar al Northwest Explorer hasta la embarcación volcada”, informó la Guardia Costera.