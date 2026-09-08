"Cómo me vería en los 80": cómo hacer la foto retro con inteligencia artificial y sumarse a la tendencia viral

Una nueva tendencia cobró fuerza en la red social Instagram a partir de que miles de usuarios y celebridades recurrieran a la inteligencia artificial para modificar sus fotografías actuales y aplicar la estética de la década de 1980.

Mediante el uso de herramientas de generación de imágenes, como ChatGPT, las personas pueden transformar sus retratos actuales y aplicarles vestimenta, peinados y efectos característicos de aquella época.

El proceso consiste en convertir una foto de rostro mediante instrucciones escritas dirigidas a la tecnología de procesamiento de imágenes.

Los resultados muestran retoques digitales centrados en peinados con volumen, ropa con hombreras, prendas de colores, luces de neón y tonos que simulan la iluminación propia de los años 80.

Mujer posa para una fotografía vestida de manera formal, mientras que tras aplicar el prompt en inteligencia artificial esa mujer modifica su aspecto, prendas y estilo hacia el de los años 80. Foto: Canva/ChatGPT.

Cómo crear la imagen paso a paso con inteligencia artificial

Para sumarse al fenómeno viral, el primer requisito es seleccionar una fotografía cualquiera, idealmente una donde el rostro se logre apreciar con nitidez y el fondo sea visible, ya que una mayor calidad de la toma original facilitará que el sistema procese los rasgos faciales de forma precisa.

Posteriormente, se debe insertar la foto a un generador de inteligencia artificial e incluir un texto descriptivo o prompt similar a:

Genera una modificación de esta fotografía hiperrealista pero aplicando el estilo de los años 80: peinado voluminoso, vestimenta característica de la época, y estética de fotografía analógica (grano, luz cálida, bordes desenfocados). Todo intentando no modificar los rostros de las imágenes reales.

Cinco personas celebran mientras miran hacia una cámara justo encima de ellos mientras lucen prendas de los años 80. Foto: Canva/ChatGPT.

Si bien no existe un prompt único para colocar, la indicación debe solicitar la recreación de la persona ambientada en los años 80, pudiendo añadir especificaciones sobre la ropa, el maquillaje o el tipo de peinado deseado antes de procesar y descargar el resultado final para compartir en redes.

Qué figuras del espectáculo se sumaron a la tendencia en redes

Diversas personalidades de la televisión rioplatense publicaron sus propias transformaciones retro en sus redes sociales durante las últimas horas. Entre las principales figuras, se destaca Marcelo Tinelli, quien participó de la iniciativa al subir un retrato de cuerpo entero con un saco turquesa de hombreras anchas, remera estampada, un peinado llamativo y el logotipo de la señal MTV de fondo.

En lo que respecta a la televisión en Uruguay, Gastón González, conocido artísticamente como Rusito González, también se sumó a esta tendencia compartiendo una fotografía en su cuenta personal de Instagram junto a su pareja.