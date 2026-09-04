OpenAI afirma que empezó la era de la inteligencia artificial general: el impacto del nuevo GPT-6 Astra

OpenAI lanzó este jueves 3 de setiembre de 2026 el GPT‑6 Astra, su modelo de inteligencia artificial más potente y alineado hasta la fecha, y afirmó que con él podría estar comenzando “la era de la inteligencia artificial general” (AGI).

Según la compañía, Astra es capaz de razonar, aprender y ejecutar tareas cognitivas complejas al nivel de un humano, o incluso superarlo en ciertos aspectos.

El anuncio oficial, publicado en el sitio web de OpenAI , destaca que Astra marca un salto generacional en áreas como uso de computadora, navegación web, ingeniería de software, ciberseguridad, ciencia y trabajo profesional.

El modelo ya se está desplegando de forma limitada en organizaciones participantes del programa Daybreak y, en los próximos días, llegará a usuarios de ChatGPT Plus, Pro, Business y Enterprise.

This is GPT-6 Astra.



Anything you can do on a computer, Astra can do for you. Fast. pic.twitter.com/gDd0IsewJw — OpenAI (@OpenAI) September 3, 2026

Qué puede hacer GPT‑6 Astra

Astra está diseñado para actuar como un agente que “usa la computadora” de forma autónoma: completa formularios web, actualiza registros en un CRM, organiza calendarios, investiga en línea y redacta resúmenes en correo electrónico o editores de texto.

También puede analizar datos científicos, generar gráficos, crear y probar sitios web, instalar software y ayudar a resolver problemas visibles en pantalla, todo con mayor velocidad y precisión que su predecesor, GPT‑5.6 Sol.

En el ámbito profesional, el modelo mejora la creación de documentos, presentaciones y hojas de cálculo que siguen plantillas corporativas, con mejor juicio visual y narrativa estructurada.

Para desarrolladores, Astra es presentado como el mejor modelo de programación de OpenAI, con nuevas funciones para preservar contexto en sesiones largas de depuración y refactorización, y con mejoras en benchmarks de ingeniería de software.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI. Foto: EFE

Seguridad, ciberseguridad y límites

La compañía también subraya mejoras en alineación y seguridad, ya que Astra reduce alucinaciones y muestra un comportamiento más predecible. Además, incorpora protecciones específicas para menores de 18 años, limitando contenido sensible y prohibiendo dinámicas de rol romántico o relaciones de dependencia emocional.

Con Astra, OpenAI no solo sube la vara en capacidades, sino que explicita que el despliegue será cuidadoso, con la implementación de más controles que permitirán pausar o detener tareas si se detectan riesgos, especialmente en ciberseguridad.