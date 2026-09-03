Caída de ChatGPT, Grok, Gemini y Claude: qué se sabe sobre las fallas de sistema de los servicios de IA

La empresas que operan los servicios de inteligencia artificial (IA) ChatGPT, Gemini, Grok y Claude confirmaron este jueves 3 de setiembre de 2026 que se produjeron fallas en sus sistemas durante la jornada. Debido a ello, usuarios de las diversas plataformas experimentaron problemas al utilizarlas.

De acuerdo con la información oficial publicada en la página web de OpenAI, empresa dueña de ChatGPT, actualmente está experimentando problemas con ChatGPT y Codex. "Hemos aplicado la medida de mitigación y estamos supervisando la recuperación", afirmó la empresa ante la interrupción de servicio.

Por su parte, desde X, donde funciona la herramienta Grok, se anunció este jueves que los técnicos se encuentran investigando la interrupción del servicio. "Grok está experimentando problemas. Estamos trabajando para restablecer el servicio lo antes posible", indicó la empresa de Elon Musk a las 10:30 horas de Uruguay.

Grok, sitio web de inteligencia artificial de X. Foto: EFE

Con respecto a Claude, la IA desarrollada por Anthropic, la compañía afirma que logró resolver un problema que afectaba a Claude Mythos 5.1, Claude Fable 5.1 y Claude Opus 5. El impacto finalizó a las 5:16 horas de Uruguay, informó el gigante tecnológico.

Por último, el portal especializado en información sobre el estado de los servicios en línea DownDetector, informó que se produjeron varios reportes de usuarios con problemas para acceder a Gemini, el chatbot de IA generativa de Google, sobre las 12:00 horas de Uruguay.