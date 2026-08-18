¿Qué es "farmear aura"? La competencia de gestos y poses virales se volvió furor entre los jóvenes

El fenómeno viral de farmear aura se consolidó durante 2026 como una de las principales tendencias virales entre jóvenes en América Latina, transformando una expresión propia de las redes sociales y los videojuegos en una inédita competencia presencial en las calles. La disciplina, nacida en Estados Unidos, consiste en duelos frente a frente donde los participantes apelan a poses, gestos calculados y movimientos escénicos con el objetivo de demostrar quién proyecta mayor seguridad, estampa o presencia ante la mirada del público.

El fenómeno masivo de farmear aura entre las nuevas generaciones

La práctica de farmear aura experimentó una acelerada expansión internacional que comenzó en Brasil y rápidamente se replicó en Uruguay y Argentina, donde miles de adolescentes y jóvenes adultos se convocan en espacios públicos para participar de torneos urbanos. El término proviene del argot de los videojuegos, donde la palabra “farmear” define la repetición de acciones para acumular puntos o recursos, combinada con la noción de “aura”, utilizada en internet para calificar el magnetismo personal de un individuo.

En esta variante presencial, los concursantes se ubican cara a cara e intentan imponerse mediante una demostración de carisma sin contacto físico. La reacción del público presente resulta determinante, pues la multitud evalúa la actitud de cada rival y proclama al ganador del desafío. Quien muestre incomodidad, torpeza o termine riéndose pierde aura de forma inmediata frente a los espectadores, perdiendo así el duelo de popularidad.

El presidente Orsi respondió con un six-seven a un niño de Lavalleja Foto: Captura de video/Subrayado.

Los gestos y las poses que se utilizan para farmear aura

Para competir en estos encuentros, los jóvenes apelan a un repertorio estandarizado de lenguaje corporal que integra elementos de la cultura pop, el deporte profesional y los memes virales. Entre los recursos más extendidos destaca el movimiento denominado six-seven, que consiste en colocar ambas palmas hacia arriba y moverlas de manera alternada. Este gesto se originó en la canción Doot Doot (6 7), lanzada en diciembre de 2024 por el rapero de Filadelfia Skrilla, y cobró notoriedad tras masificarse en videos editados sobre la NBA y figuras como el basquetbolista LaMelo Ball.

A la lista se suman las poses sigma, caracterizadas por mantener una mirada fija, una postura de brazos cruzados y una actitud de indiferencia calculada, inspiradas en las imágenes de la cultura digital conocidas como el "sigma male". Asimismo, los participantes suelen imitar los festejos de fútbol e imágenes icónicas del deporte, como las posturas previas al ingreso al campo del futbolista argentino Lionel Messi, intercaladas con actuaciones improvisadas y bailes sincronizados.

Jóvenes farmeando aura en una competencia callejera. Foto: La Nación/GDA.

El origen de la tendencia remonta su antecedente digital a los espacios de fanáticos del anime y las comunidades de internet entre 2024 y 2025. El impacto del fenómeno fue tal en el ámbito angloparlante que la plataforma Dictionary.com eligió a 6 7 como la palabra del año 2025, reconociendo el alcance global de un código juvenil que carece de un significado literal fijo pero mantiene una fuerte carga simbológica en la cultura digital actual.

Con información de La Nación/GDA

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.