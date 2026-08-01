La colina de la foto clásica de Windows XP aparece seca e irreconocible 30 años después

La colina que alcanzó fama mundial por ser el escenario de la imagen Bliss, el emblemático fondo de pantalla de Windows XP, hoy se muestra seca y casi irreconocible en las capturas de Google Street View. No obstante, este cambio en el paisaje responde a la variación de las estaciones en California, donde se encuentra este lugar histórico. En 2006 ya se la había visto árida, mientras que hace algunos años lucía cubierta de viñedos verdes. A 30 años de la célebre fotografía, en 2026, el aspecto del sitio difiere notablemente del original.

La fotografía fue tomada en enero de 1996 por el estadounidense Charles O’Rear, exfotógrafo de National Geographic.

Durante un viaje entre Napa y Sonoma, en California, vio una colina intensamente verde justo después de una lluvia y decidió detener el auto para tomar algunas imágenes con una cámara analógica Mamiya RZ67.

O’Rear contó en una entrevista a un sitio australiano que el invierno en la región ofrecía una breve ventana, de unas dos semanas, en la que la vegetación adquiría un tono verde intenso y las tormentas dejaban el cielo despejado, creando las condiciones ideales para la imagen. Según explicó, había que estar en el lugar correcto y en el momento justo para lograr el resultado deseado.

Clásica foto de fondo de pantalla de Windows XP. Foto: Charles O'Rear/Windows.

Años después, la fotografía fue licenciada por Microsoft y elegida como fondo de pantalla predeterminado de Windows XP, lanzado en 2001. Bautizada Bliss (“felicidad”, en español), la imagen se transformó en uno de los mayores símbolos de la era de las computadoras personales y es considerada una de las fotografías más vistas de la historia.

El lugar exacto donde fue tomada la foto fue identificado por Grant Marek, editor del sitio SFGate, vinculado al diario San Francisco Chronicle. Desde entonces, la curiosidad por el paisaje llevó a muchos internautas a seguir su transformación a lo largo de los años.

El otro lado de la ruta, frente a la colina de la foto clásica de Windows XP, aún con viñedos. Foto: Google Street View.

Actualmente, gracias a Google Street View, es posible visitar virtualmente la colina y comparar su aspecto con el de la imagen que marcó a varias generaciones. El paisaje, antes conocido por su césped verde bajo un cielo azul lleno de nubes, hoy presenta un escenario muy distinto, reflejo de los cambios naturales y del uso agrícola del área a lo largo de las últimas décadas.

Colina de la imagen icónica de Windows XP, 30 años después. Foto: Google Street View.

Con información de O Globo/GDA