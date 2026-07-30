Comenzó la temporada de ballenas en Uruguay: dónde verlas y qué tener en cuenta

Con la llegada del invierno también comienza una de las temporadas más esperadas para los amantes de la naturaleza: el avistamiento de ballenas.

Entre los meses de julio y octubre, las costas uruguayas se convierten en el escenario elegido por estos mamíferos marinos, que migran desde las aguas frías próximas a la Antártida hacia zonas más templadas.

Durante este período, las ballenas llegan a la región para cortejarse, aparearse y, en algunos casos, dar a luz a sus crías. Se trata de un fenómeno natural que puede observarse en pocos lugares del mundo y que convierte a Uruguay en un destino privilegiado para disfrutar de esta experiencia.

Estos animales pueden alcanzar hasta 16 metros de longitud y pesar alrededor de 50 toneladas. Desde la costa es posible apreciar sus saltos o el característico soplido en forma de "V" que producen al respirar, muchas veces a solo unos cientos de metros de distancia.

Los mejores lugares para verlas

No es necesario embarcarse para observar ballenas. Algunos de los puntos recomendados para el avistamiento desde tierra son Playa Hermosa, la Playa Mansa de Punta del Este —entre las paradas 23 y 40—, el Faro de José Ignacio y distintos sectores de la costa de Rocha, desde La Paloma hasta Cabo Polonio.

Ballenas en Uruguay Leandro Borba

El Ministerio de Turismo recuerda que el avistamiento debe realizarse de forma responsable para proteger a estos mamíferos marinos y su hábitat.

En el caso de las excursiones embarcadas, se recomienda contratar únicamente operadores turísticos habilitados, que cumplen con la normativa vigente y mantienen una distancia mínima de 300 metros de los animales. Además, las reglas establecen que no se debe alterar su recorrido, generar ruidos fuertes ni arrojar residuos al mar.

Quienes opten por observarlas desde la costa pueden hacerlo con binoculares o cámaras con zoom, una forma de disfrutar del espectáculo sin interferir en el comportamiento natural de las ballenas.

Cada temporada ofrece una oportunidad única para contemplar de cerca a estos gigantes del océano y, al mismo tiempo, tomar conciencia sobre la importancia de conservar uno de los ecosistemas más valiosos del planeta.

