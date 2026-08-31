Increíble accidente en Colombia: chocó en moto contra un ómnibus en movimiento y terminó dentro del vehículo

Un hombre que manejaba una moto sobrevivió a un insólito accidente de tránsito en Buga, ciudad de Colombia, luego de chocar a gran velocidad contra un ómnibus y terminar dentro del vehículo.

La secuencia fue registrada por cámaras de seguridad y se viralizó en redes sociales por la violencia del impacto y el desenlace del hecho.

Según muestran las imágenes, el conductor de la motocicleta se aproximaba a un cruce a alta velocidad cuando impactó de manera directa contra una micro que circulaba por la intersección. Como consecuencia del choque, salió despedido y atravesó una de las puertas del vehículo de transporte público, que se encontraba abierta al momento del accidente.

El registro evidenció la magnitud del golpe. Tras la colisión, el motociclista ingresó literalmente al interior del ómnibus y cayó entre los asientos. Sin embargo, segundos después logró incorporarse y levantarse por sus propios medios.

Hasta el momento, no se reportaron víctimas fatales ni heridos como consecuencia del accidente, según consignó el diario local Vanguardia.

De acuerdo con lo que se aprecia en las imágenes, la estructura interna del ómnibus y la disposición de los asientos habrían amortiguado la caída del motociclista después de atravesar la puerta abierta.

Las autoridades locales investigan el accidente para determinar los factores que desencadenaron la colisión entre la moto y el ómnibus.

La Nación/GDA