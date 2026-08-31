Tiene 15 años y no puede votar, pero se postuló para gobernador de Vermont y está listo para causar "impacto"

Dean Roy todavía no puede votar, todavía está lejos. Legalmente no puede tomar alcohol y solo por su apariencia, corre el riesgo de que lo saquen de un cine donde se proyectan películas para adultos. En Estados Unidos, no puede conducir un auto si no va acompañado de un adulto.

Sin embargo, se está postulando a los 15 años para gobernador en su estado natal, Vermont.

“El objetivo aquí es causar el impacto suficiente para que los líderes tengan que empezar a prestar atención a la voz de los jóvenes”, dijo Dean, que está justo en la frontera de la generación Z y la aún incipiente generación Alfa.

@dean.roy.for.governor Vermonters need to make sure our privacy is protected within our state. ♬ original sound - Dean Roy For Governor

Dean Roy, candidato más joven a gobernador de Vermont. Foto: sitio web historica.fandom.com.

Los políticos de mayor edad de la Generación Z han estado causando revuelo en esta temporada política; están desafiando la gerontocracia y afianzándose en las legislaturas estatales e incluso en el Congreso. Sin embargo, la próxima ola no se queda atrás, que ha crecido en medio de la polarización política, el extremismo, el estancamiento del Congreso y el debilitamiento de la confianza pública en las instituciones.

"No hay esperanza": los reclamos de los más jóvenes en Estados Unidos

“Los jóvenes vemos que no nos alcanza para una vivienda, no podemos formar una familia, en el trabajo nos tratan como basura y el cambio climático está destruyendo nuestro hogar”, expresó Aiden Otterman de 17 años, quien ganó este mes las primarias demócratas como representante estatal en el distrito rural del noreste de Vermont. “No hay esperanza”.

La política adolescente puede estar en formación, pero los jóvenes de la generación Z y la vanguardista generación Alfa tienen una visión del mundo bien definida después de haber asimilado la política como entretenimiento, los líderes políticos formaron parte de su dieta de redes sociales con estanduperos, rutinas de “arréglate conmigo” y videos sobre el cuidado de la piel. Muchos de ellos creen que se han ignorado los temas que más afectan su futuro, como la privacidad en línea y, al menos para Dean, los autos japoneses miniatura de bajo costo que consumen poco combustible y según él, son perfectos “para los que viven en terreno llano y no conducen tanto”.

Dean, un estudiante que está por entrar al segundo año de preparatoria, evitó competir en las primarias republicanas y demócratas de este mes al registrar un nuevo partido, bajo el cual su nombre aparecerá en la boleta electoral en noviembre: el Partido de la Libertad y la Unidad. Este verano obtuvo el tres por ciento en una encuesta de la Universidad de New Hampshire, lo cual, dadas las circunstancias, es bastante bueno.

Admite que muchos de los 645.000 residentes de Vermont no toman en serio su candidatura. El gobernador Phil Scott, un republicano moderado con uno de los índices de aprobación más altos del país, es el claro favorito para la reelección.

Pero Dean aporta su propio toque de credibilidad a la contienda electoral.

“Tengo buenas calificaciones, me gusta la Fórmula Uno, salgo con mis amigos todo el tiempo”, dijo.

Roy vive en Stowe con sus padres y su hermano mayor

Vive en Stowe con sus padres y hermano mayor, un pueblo de esquí de unos 5000 habitantes ubicado al pie del pico más alto del estado, el Monte Mansfield. Corre, practica esquí de fondo y trabaja medio tiempo en la pizzería de sus padres en la cercana Waterbury.

En octavo grado, después de pasar siete semanas en el capitolio estatal de Montpelier ayudando a los legisladores, uno de los maestros de Dean bromeó diciendo que sería su jefe de campaña cuando se postulara para un cargo. Dean se lo tomó al pie de la letra, investigó y descubrió que en Vermont no había un requisito de edad para ser gobernador.

Sus padres consideraron que el esfuerzo por aparecer en la boleta electoral era un proyecto productivo para el verano. Primero, tuvo que conseguir 500 firmas de votantes elegibles de Vermont. La mamá de Dean, Chessie, lo llevaba a la oficina de correos del pueblo para que hablara con los votantes sobre por qué se postulaba.

“Cuando se le ocurre una idea, la lleva a cabo”, dijo Chessie Roy.

Ella y su esposo son demócratas, comentó, pero han alentado a su hijo a mantenerse moderado, a escuchar a ambas partes y a evitar decir algo que pueda generar polémica.

El joven es activo en Instagram y TikTok

En Instagram y TikTok, Dean publica videos de sí mismo frente a una bandera estadounidense que cuelga en su recámara para sus casi 6000 seguidores. ¿El límite de velocidad del estado? Demasiado bajo. ¿La escasez de vivienda en Vermont? Él lo atribuye al exceso de trámites para obtener las licencias. ¿El cambio climático? Construir más plantas nucleares.

Sus padres revisan los discursos y le sugieren que suavice el tono de vez en cuando.

En un video, después de que Elon Musk se convirtiera en el primer billonario del mundo, anunció que limitaría el patrimonio neto en Vermont a mil millones de dólares, que para él sigue siendo “una cantidad de dinero exorbitante”. “Puedes vivir 10.000 vidas y todavía te sobra”.

En otro video, denunció la prohibición de las redes sociales en Australia para menores de 16 años.

“El gobierno no debería decidir lo que cada niño puede o no puede hacer en línea”, afirmó. “Esa es tarea de los padres”.

Dean suele encontrar oportunidades para elogiar las políticas de líderes con los que no está de acuerdo. En una publicación, dijo que era “un gran admirador” de la sugerencia que hizo el presidente Donald Trump a finales del año pasado de importar los microautos japoneses “Kei”, de bajo consumo; aunque señaló que no estaba de acuerdo con la mayoría de las políticas del presidente. En otra, elogió a Scott, el gobernador de Vermont, por decir que estaría más abierto a la energía nuclear.

Los compañeros de Dean aprecian que cruce las líneas políticas, dijo un amigo suyo, Charlie Zimmerman de 17 años.

“La gente tiene que aceptar que no se es exclusivamente demócrata o republicano”, dijo Charlie, que se identifica como liberal, pero admira al diputado Thomas Massie de Kentucky, un republicano, por oponerse a su partido en el tema de los expedientes de Epstein. “Hay tanta polarización”.

El tema más reciente de Dean es la privacidad. En un video, señala una cámara Flock en un estacionamiento.

“Estados Unidos se está convirtiendo en un estado de vigilancia”, dijo. “Este es el inicio de un camino muy oscuro”.

Y después de noviembre, ¿qué sigue?

Por Pooja Salhotra del New York Times