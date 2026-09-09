La torta casera que se volvió viral por un ingrediente inesperado: una gaseosa para remojar el bizcochuelo

Las recetas familiares suelen transmitirse de generación en generación y, algunas veces, también llegan a las redes sociales.

Eso ocurrió con la preparación de una creadora de contenido que mostró cómo hace una de las tortas que suele preparar para las celebraciones de su familia.

La receta llamó especialmente la atención por un detalle poco habitual: después de hornear los bizcochuelos, los remoja con gaseosa antes de armar la torta.

Según contó, aprendió la preparación observando cocinar a su mamá, su abuela y sus tías. Desde hace años la prepara para los cumpleaños de sus hijos, de su mamá y de otros familiares.

Los ingredientes de la torta

Para preparar los bizcochuelos, la creadora utiliza ingredientes básicos de una torta: cinco huevos, harina leudante, aceite, azúcar y ralladura de limón.

Con estas cantidades prepara dos bizcochuelos que luego une para formar la torta. Durante el video también mostró algunos detalles del proceso. Uno de los bizcochuelos se hundió ligeramente en el centro, por lo que tuvo que retirar parte de la masa antes de continuar con el armado.

A pesar de ese inconveniente, aseguró que los bizcochuelos habían quedado “súper esponjosos”, una característica importante para el paso siguiente.

Torta de naranja cortada en trozos con frutas cortadas a su lado. Foto: Canva.

El particular secreto para humedecer el bizcochuelo

El momento que más llamó la atención llegó cuando explicó cómo consigue que la torta quede húmeda.

Para hacerlo, realiza agujeros en el bizcochuelo para facilitar que absorba la gaseosa sabor naranja. Luego lo humedece con el líquido y agrega una capa de dulce de leche entre los bizcochos para completar el armado de la torta, que suele preparar para los cumpleaños de su familia.

“No saben la delicia que es”, aseguró mientras mostraba el resultado.

La combinación de dulce de leche y gaseosa fue uno de los detalles que más comentarios generó sobre la receta, justamente por tratarse de un ingrediente que habitualmente no se relaciona con la elaboración de una torta casera.

En base a El Tiempo/GDA