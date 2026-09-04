Receta de torta de manzana sin harina ni azúcar: cómo hacer este bizcochuelo esponjoso y fácil

Las recetas dulces pueden resultar fundamentales para resolver una alternativa el mate o cualquier tipo de merienda. Dentro de estas opciones, existe una receta de torta matera de manzana simple, sin harina ni azúcar.

Los expertos aseguran que esta combinación de solo cinco ingredientes básicos permite obtener un bizcochuelo de textura húmeda, esponjosa y un aroma increíble.

Esta es una alternativa económica y accesible para quienes buscan cocinar una opción saludable en pocos minutos.

Qué ingredientes se necesitan para preparar la torta

Para elaborar esta propuesta casera solo se precisan:

4 huevos.

2 manzanas verdes.

1 taza de coco rallado o avena.

Una cucharada de polvo para hornear

Edulcorante o miel para endulzar.

De forma opcional, se pueden sumar frutos secos como nueces y almendras picadas, además de una pizca de canela o esencia de vainilla para perfumar la masa.

La elección de la manzana verde es clave en el resultado final del producto. Su textura firme evita que la fruta se deshaga por completo durante la cocción, al tiempo que su acidez natural equilibra el dulzor de los endulzantes y resalta el sabor de las especias.

Manzanas verdes con una de ellas cortada a la mitad. Foto: Canva.

Cómo es el paso a paso de la torta de manzana sin usar batidora

La elaboración planteada por los expertos no necesita el uso de artefactos eléctricos, inclusive la batidora. El primer paso consiste en rallar las manzanas, con o sin cáscara según la preferencia de quien cocina, y colocarlas en un recipiente profundo junto con los cuatro huevos previamente batidos hasta integrar ambos ingredientes.

A continuación, se incorporan la esencia de vainilla, la miel o el edulcorante, la canela y la taza de coco rallado o avena. Una vez mezclada la preparación, se añade la cucharada de polvo para hornear junto con las nueces o almendras picadas si se optó por incluirlas en la masa.

Cuál es el tiempo y modo de cocción en el horno

Para la etapa final, se debe precalentar el horno a una temperatura de 180 °C. La mezcla obtenida se vuelca en una fuente o molde previamente enmantecado y enharinado para evitar que se adhiera a la superficie.

La torta debe mantenerse en horneado durante 30 minutos. Al retirar el molde del calor, se recomienda dejar enfriar la preparación por completo antes de desmoldar, lo que garantiza que el bizcochuelo mantenga su estructura firme y esponjosa al momento de servirse.