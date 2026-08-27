Cómo hornear un postre de textura perfecta aprovechando la cáscara y manteniendo la humedad

La torta de naranja es un clásico de la cocina casera. Una receta simple y versátil, capaz de acompañar meriendas de todo tipo en la región. Esta preparación incluye un diferencial: una naranja entera.

Su inclusión permite aprovechar su sabor, en base a una masa tierna, aromática y húmeda, utilizando ingredientes que suelen estar dentro de cualquier hogar. Carece de coberturas complejas o rellenos complicados.

La elección de naranjas de buena calidad, y el posterior retiro de sus semillas correctamente, es un paso fundamental dentro de la preparación. De ser posible, los expertos aclaran que un ejemplar de cáscara fina puede hacer la diferencia en el producto final.

Los expertos puntualizan que una mezcla excesivamente batida puede hacer que el producto final pierda su textura esponjosa, por lo que recomiendan realizar un batido medido tras la colocación de la harina.

Ingredientes necesarios para realizar la torta de naranja con una fruta entera

1 naranja grande.

1 cucharada de esencia de vainilla.

1 pequeña cucharada de sal.

2 huevos.

180 gramos de azúcar.

100 mililitros de aceite neutro.

250 gramos de harina leudante.

Torta de naranja cortada en trozos con frutas cortadas a su lado. Foto: Canva.

Cómo realizar la torta de naranja con una fruta entera

El proceso para realizar esta preparación cuenta con diez simples pasos:

Lavar la naranja de manera correcta, para luego cortarla en trozos y retirar sus semillas. Colocar los trozos en una procesadora o licuadora y triturar hasta obtener un producto uniforme. En un bowl, mezclar por unos minutos integrando los huevos junto con el azúcar hasta obtener una preparación visiblemente aireada. Agregar el aceite, la esencia de vainilla y la naranja procesada a la mezcla hasta integrar todos los ingredientes. Incorporar la harina leudante, junto con la pizca de sal, en cantidades pequeñas y mezclando de manera suave. Si la preparación tiene un resultado espeso, se puede agregar 50 mililitros de leche para contrarrestar este efecto. Enmantecar y enharinar un molde, de aproximadamente 22 centímetros, para luego colocar la preparación. Al mismo tiempo, se debe precalentar un horno durante un aproximado de 45 minutos a 180°C, para luego colocar el molde. El tiempo de cocción puede variar según el horno. Tras unos minutos, insertar un cuchillo o palillo suavemente en el centro del producto. En caso de salir húmedo, deberá permanecer en el horno; en caso de salir limpio, la cocción estará pronta. Retirar del horno y esperar unos minutos antes de desmoldar.

Para finalizar la preparación, aquellos que deseen pueden espolvorear azúcar impalpable por encima una vez que el producto esté completamente frío. Por otro lado, se puede aplicar el azúcar en una preparación glasé o simplemente agregar unas gotas de jugo de naranja por arriba.